Podgoričanin A.P. (25) iz Cetinjanin i M.Č. (32) kažnjeni su sa po 20 dana zatvora zbog odbijanja testa na narkotike, saopšteno je iz budvanskog Suda za prekršaje.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako su naveli, A.P. je sankcionisan i sa dodatnih 300 eura jer je uočen da na jednoj saobraćajnoj raskrsnici u Budvi narušava bezbjednost saobraćaja pretičući motociklom vozila.

“Obojici okrivljenih je uz kazne izrečena zaštitna mjera upravljanja motornim vozilima u najdužem trajanju, kao i maksimalan broj kaznenih bodova”, zaključili su iz suda.