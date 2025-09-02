Nikšićka policija uhapsila je V.B. (36) iz Nikšića zbog sumnje da je počinio krivično djelo silovanje u sticaju sa nasiljem u porodici, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi, on se tereti da je u protekla dva mjeseca više puta protiv volje oštećene osobe, uz upotrebu sile, ostvarivao seksualne odnose sa njom.

O događaju je obaviješten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocijenio da se u radnjama osumnjičenog stiču elementi pomenutih krivičnih djela.

Po njegovom nalogu, V.B. je uhapšen.

Iz policije dodaju da će osumnjičeni, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu.