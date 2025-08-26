Službenici budvanske policije uhapsili su maloljetnog državljanina Srbije zbog sumnje da je u Bečićima upravljao gliserom za koji je bila zakačena guma, a tom prilikom povrijeđena je jedna osoba, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Takođe, u vazi sa istim događajem protiv J.L. je podnijeta krivična prijava, jer je maloljetnik zaposlen u firmi „C.C.“ d.o.o. Budva, koja se bavi sportsko rekreativnim aktivnostima na vodi, a u kojoj je ona odgovorno lice.

Kako su pojasnili, Hitna medicinska pomoć Budva obavijestila je policiju da su izašli na lice mjesta u naselju Bečići, gdje je jedna osoba prijavila da je zadobilo povrede vrata i glave prilikom vožnje gumenim plovilom.

“Na licu mjesta je po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru izvršen uviđaj, nakon čega je u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Budva dovedena maloljetna osoba stara 17 godina iz Republike Srbije, zaposlen u firmi „C.C.“ d.o.o. Budva koja se bavi sportsko rekreativnim aktivnostima na vodi, kao i odgovorno lice ovog privrednog subjekta J.L.“, navode iz UP.

Nakon prikupljenih obavještenja i obavljenog razgovora sa oštećenim u Kliničkom centru Crne Gore, sa sveukupnim spisima predmeta upoznat je postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koja se izjasnila da se u radnjama maloljetnika stiču elementi krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim djelom ugrožavanje javnog saobraćaja, te da se on uhapsi.

“Osim toga, tužilac se izjasnio i da se u radnjama lica J.L. stiču elementi krivičnog djela teška djela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, te da se protiv nje podnese krivična prijava u redovnom postupku. Sumnja se da su maloljetnik i J.L. izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret – na način što je J.L. dozvolila upravijanje plovilom marke „BAYLINER“ maloljetnom licu koje nije adekvatno prijavljeno i bez odgovarajuće dozvole”, saopšteno je iz policije.

J.L. je osumnjičena da je na taj način izazvala opasnost za život i tijelo oštećenog u sklopu obavljanja svoje privredne djelatnosti, odnosno izdavanja i pružanja usluga vuče na gumenim tubama, odnosno na plovilu koje je plovilo pod zastavom Poljske i kao takvo nije moglo biti korišteno u privredne svrhe.

“Usljed toga, maloljetnik je prilikom izvođenja manevara na moru prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u kojoj je jedno lice povrijeđeno. Preciznije, u ovoj saobraćajnoj nezgodi nije došlo do kontakta plovila sa drugim plovilom ili licem. Međutim, zbog načina upravljanja plovilom koje je vuklo „gumu za vodu“, oštećena je zadobila tjelesne povrede i njoj je ukazana ljekarska pomoć”, ističu iz policije.

Policija je o svemu obavijestila i inspekcije u cilju sprovođenja aktivnosti iz njihovih nadležnosti, a u odnosu na ovaj, ali i eventualne druge slične slučajeve, sve u cilju zaštite bezbjednosti građana i turista koji borave u našoj državi.