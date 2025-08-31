Motociklista S.O (31) iz Aleksinca nije se zaustavio na policijski znak stop u mjestu Javorja na Žabljaku, a potom ga je saobraćajna policija zaustavila u Jasenovom Polju, pa uhapsila.
On je, kako su naveli iz policije u objavi na mreži X, sproveden Sudu za prekršaje.
Motociklista S.O (31) iz Aleksinca, državljanin , se nije zaustavio na policijski znak STOP u mjestu Javorja (ŽB). Saobraćajna ♂️♀️ ga je potom zaustavila u Jasenovom Polju (NK). Lišen je slobode i sproveden Sudu za prekršaje koji mu je izrekao novčanu kaznu od 900 eura.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)August 31, 2025
Izrečena mu je novčana kazna od 900 eura.