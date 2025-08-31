Motociklista S.O (31) iz Aleksinca nije se zaustavio na policijski znak stop u mjestu Javorja na Žabljaku, a potom ga je saobraćajna policija zaustavila u Jasenovom Polju, pa uhapsila.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

On je, kako su naveli iz policije u objavi na mreži X, sproveden Sudu za prekršaje.

Izrečena mu je novčana kazna od 900 eura.