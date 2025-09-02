Državljaninu Srbije Nemanji Stojanoviću (33) određen je pritvor do 30 dana, nakon što je u četvrtak veče uhapšen u širem centru Podgorice jer je policija pronašla pištolj sa metkom u cijevi koji je odbacio tokom bjekstva.

Istovremeno mu je, saopšteno je tada iz Uprave policije, oduzet i kriptovani mobilni telefon, kako prenose "Vijesti".

Iz te bezbjednosne institucije saopšteno je da sumnjaju da je Stojanović planirao izvršenje teškog krivičnog djela. Nezvanično je “Vijestima” rečeno da je “igrao” za kavački kriminalni klan.

“Službenici Uprave policije su u Podgorici locirali, identifikovali i lišili slobode lice za koje se sumnja da je planiralo izvršenje teškog krivičnog djela. Naime, postupajući u okviru svojih nadležnosti i intenzivnih operativnih aktivnosti usmjerenih na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih i sa njima povezanih lica, policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Centar”, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, juče su u naselju Pejton uočili i sustigli lice koje je prilikom pokušaja bjekstva, od sebe odbacilo vatreno oružje. Riječ je o državljaninu Republike Srbije - N. S. (33), koji je ilegalno ušao na teritoriju Crne Gore”, kazali su tada iz UP.

Istakli su da su detaljnom kontrolom i pretragom terena policijski službenici pronašli su vatreno oružje - pištolj marke “Walther PP” izbrušenog fabričkog broja, sa metkom u cijevi i osam metaka u okviru pištolja.

“Takođe, pronađen je i kriptovani mobilni telefon za koji se sumnja da je korišten u planiranim kriminalnim aktivnostima, a koji je osumjničeni pokušao da odbaci tokom bjekstva. Preduzimajući operativne aktivnosti na terenu, pravovremenoj i odlučnoj reakciji policijskih službenika, spriječeno je izvršenje teškog krivičnog djela i neutralisana ozbiljna prijetnja po bezbjednost građana, što je u primarnom fokusu Uprave policije”.