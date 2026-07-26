Teheran tvrdi da je zaustavio vojne operacije nakon što su SAD privremeno prekinule vazdušne udare, dok američki mediji navode da bi smanjene zalihe municije i strah od šireg sukoba mogli uticati na dalji tok rata.

Izvor: MOHAMMED HUWAIS / AFP / PROFIMEDIA

Iran je saopštio da je obustavio uzvratne napade na američke saveznike na Bliskom istoku nakon što su Sjedinjene Američke Države prethodne dvije noći prekinule vazdušne udare na tu zemlju.

Ova odluka dolazi u trenutku kada su američke vojne operacije, koje traju gotovo pet mjeseci, privremeno zaustavljene, dok se u američkim medijima pojavljuju informacije da bi smanjene zalihe municije mogle ograničiti dalju eskalaciju sukoba.

„Ti napadi trajali su do prije dvije noći, ali tokom prethodne dvije noći Amerikanci su ih obustavili. Pošto se naša strategija u suštini zasniva na uzvratnim odgovorima, i mi smo obustavili naše vojne operacije“, izjavio je portparol iranske vojske Mohamed Akraminia.

Borbe oko strateški važnog Ormuskog moreuza prethodnih mjeseci poremetile su diplomatske napore između Vašingtona i Teherana, a sukob se proširio na američke vojne baze, regionalni pomorski saobraćaj i američke saveznike u Persijskom zalivu.

Posljednjih dana došlo je do zatišja, što je podstaklo nadu da bi pregovori mogli biti obnovljeni nakon gotovo dvije sedmice uzastopnih noćnih američkih bombardovanja. Pojedini američki mediji navode da je pauza možda posljedica smanjenih zaliha raketa-presretača Patriot i drugog naoružanja za protivvazdušnu odbranu.

WE ARE ABOUT TO WITNESS THE BIGGEST WAR IN HISTORY FOR THE SURVIVAL OF PETRODOLLAR



Massive U.S. bomber formations, continuous surveillance flights, and heavy air movements are now saturating the skies near Iran. This is no longer posturing.



This is the opening chapter of…pic.twitter.com/MPyFFlp0ed — Stern Drew (@SternDrewCrypto)July 24, 2026

CNN, pozivajući se na neimenovani izvor iz Pentagona, objavio je da su američke operacije protiv Irana trenutno „na čekanju“, iako je predsjednik SAD Donald Tramp u petak zaprijetio napadima „na mnogo višem nivou“.

Istovremeno, The New York Times, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, navodi da su planovi za dodatnu eskalaciju djelimično odloženi upravo zbog smanjenih vojnih zaliha. Prema istim navodima, Tramp se suočava i sa rizikom od širenja rata na cijeli Bliski istok, mogućeg narušavanja odnosa sa saveznicima u Persijskom zalivu i novih udara na globalnu ekonomiju.

CNN navodi da su potpredsjednik Džej Di Vens i načelnik Združenog generalštaba SAD, general Den Kejn, tokom sastanka u Bijeloj kući upozorili na opasnost od dalje eskalacije sukoba. Kejn je, prema tim navodima, poručio da vojska može sprovesti sve opcije koje predsjednik odabere, ali je upozorio na moguće posljedice.

Iranska vojska je saopštila da bi sukob mogao biti dodatno proširen ukoliko SAD odluče da obnove napade, uoči planirane posjete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Vašingtonu.

Tramp još nije donio odluku

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da još nije odlučio da li će narediti nastavak intenzivnih vojnih operacija protiv Irana.

„Trenutno razgovaramo sa njima. Mislim da postaju sve ozbiljniji“, rekao je Tramp novinarima, dodajući da Iran mora izabrati između postizanja sporazuma i novih udara „na mnogo višem nivou“.

Portal Aksios objavio je da je Pentagon predsjedniku predstavio plan za još jednu noć vazdušnih udara, ali da Tramp nije dao zeleno svjetlo kako bi ostavio prostor za nastavak diplomatskih pregovora.

Sukob se širi i na Jemen

U međuvremenu, proiranski pobunjenici Huti saopštili su da su oborili saudijski dron na sjeverozapadu Jemena, dan nakon što su tvrdili da su izveli napade na naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji.

Grčko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je protivvazdušni sistem kojim upravlja grčko osoblje u Saudijskoj Arabiji oborio dvije balističke rakete i jedan dron iznad Janbua.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči poručio je da Iran ne može biti odgovoran za eskalaciju sukoba te ponudio posredovanje u pregovorima između Huta i Saudijske Arabije, ističući da „za ovaj sukob ne postoji vojno rješenje“.

Istovremeno, iranska državna televizija objavila je da su oružane snage te zemlje u prethodna 24 časa zaustavile šest brodova koji su pokušali da prođu kroz Ormuski moreuz nakon izdatih upozorenja.

Blokada ovog strateški važnog pomorskog pravca i dalje ostaje jedna od ključnih tačaka sporenja između Teherana i Vašingtona, dok Iran i Oman nastavljaju razgovore o zajedničkim pravilima plovidbe kroz Ormuski moreuz.