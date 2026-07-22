Podzemna baza „Planina Pickaxe“ i mreža iranskih „raketnih gradova“ predstavljaju veliki izazov za američku vojsku, dok analitičari upozoravaju da ni najmoćnije bombe ne mogu doprijeti do najdubljih dijelova kompleksa.

Izvor: EBRAHIM NOROOZI / AFP / Profimedia

Američki vazdušni udari posljednjih sedmica pogodili su više iranskih vojnih ciljeva, uključujući mostove, radarske sisteme, kontrolne tornjeve i drugu infrastrukturu. Ipak, uprkos prijetnjama predsjednika SAD Donalda Trampa novim napadima, vojni analitičari upozoravaju da Iran i dalje raspolaže snažnim odbrambenim kapacitetima zahvaljujući mreži podzemnih vojnih baza i nuklearnom kompleksu poznatom kao „Planina Pickaxe“, prenosi britanski The Times.

Riječ je o objektu koji se gradi duboko ispod granitnih stijena jugozapadno od nuklearnog postrojenja Natanz, a prema pojedinim procjenama nalazi se na više od 100 metara ispod površine. Stručnjaci smatraju da čak ni najjača američka konvencionalna bomba GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) ne može da prodre do najdubljih dijelova kompleksa, jer joj je maksimalna dubina proboja oko 60 metara.

ÚLTIMA HORA: El desafío militar más difícil que ha enfrentado Estados Unidos hasta ahora: ¿Cómo podría Estados Unidos penetrar la Montaña Pico de Irán?



Pickaxe Mountain estaría enterrada entre 80 y 100 metros bajo tierra, posiblemente aún más. Su profundidad la convierte en…pic.twitter.com/1DcRXTsMTG — Isaac (@isaacrrr7)July 22, 2026

Zbog toga se procjenjuje da bi eventualni američki napad bio usmjeren na uništavanje ulaza u tunele, elektroenergetske mreže i ventilacionih sistema, a ne samog podzemnog postrojenja.

Pored ovog objekta, Iran je godinama razvijao i takozvane „raketne gradove“ – ogromnu mrežu podzemnih baza ukopanih u planinama širom zemlje. U njima se nalaze balističke rakete, dronovi, lansirni sistemi i druga vojna oprema, a njihova osnovna namjena je da omoguće očuvanje borbenih kapaciteta i u slučaju masovnih vazdušnih udara.

Američke i izraelske vlasti tvrde da su tokom prethodnih vojnih operacija uništile veliki broj iranskih lansera i skladišta oružja. Ipak, procjenjuje se da Iran i dalje raspolaže hiljadama raketa različitog dometa i značajnim zalihama bespilotnih letjelica.

Britanski The Times navodi da upravo ovakva podzemna infrastruktura predstavlja jedan od najvećih izazova za američku vojsku, jer bi svaki pokušaj njenog potpunog uništenja mogao da preraste u dugotrajan sukob iscrpljivanja, bez jasnog vojnog pobjednika.