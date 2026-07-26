Najmanje šest superjahti povezanih sa ruskim milijarderima i bliskim saradnicima Vladimira Putina ovog mjeseca usidreno je kod južne i jugozapadne obale Turske.

Izvor: Youtube/eSysman SuperYachts

Najmanje šest superjahti u vlasništvu ruskih milijardera ovog mjeseca stiglo je kod južne i jugozapadne obale Turske. Među njima je i jahta „Viktorija“, koja se dovodi u vezu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a koja je krajem juna iz Rusije doplovila u područje Bodruma.

Prema navodima medija, na jahti se navodno odmara i Putinova dugogodišnja partnerka Alina Kabajeva.

Jahta „Viktorija“, čija je matična luka Soči, sredinom jula bila je usidrena oko 400 metara od plaže luksuznog hotela „Six Senses Kaplankaya“ u Bozbuku, u blizini Bodruma.

Luksuzno plovilo dugo je 71 metar, a njegova vrijednost procjenjuje se na desetine miliona eura.

Vidi opis Superjahte ruskih oligarha posle progona pronašle utočište: Tu je i Putinova Viktorija na kojoj je njegova ljubavnica Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: east2west news / WillWest News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Zvanično, jahta je u vlasništvu kompanije bliske Genadiju Nikolajeviču Timčenku, prijatelju ruskog predsjednika Vladimira Putina, a navodno se na brodu odmara i Alina Kabajeva, Putinova dugogodišnja partnerka.

Jahta „Rea“, duga 55 metara i u vlasništvu biznismena Romana Abramoviča, takođe je usidrena oko 800 metara od predsjedničke jahte, prema pisanju ruskog nezavisnog portala „Vjorstka“.

Prema njihovoj analizi, 73-metarska superjahta „Altair“, koja pripada Olegu Deripaski, jednom od najuticajnijih ruskih oligarha i najbogatijih biznismena, kao i 73-metarska jahta „Predator“, povezana sa suvlasnikom UGMK-a Iskandarom Mahmudovim, jednim od najvećih proizvođača bakra i uglja u Rusiji, ostaće usidrene u zalivu Kil još sedmicu.

U turskim vodama nalazi se i 62-metarska jahta „Serenity and Unity“, za koju se tvrdi da je koristi predsjednik ruske verzije NBA VTB lige Andrej Kostin, zajedno sa svojim partnerom. U blizini iste obale nalazi se i 80-metarska jahta „Genesis“, koja pripada vlasniku naftne i gasne kompanije Lukoil, Vagitu Alekperovu.

Turska ljetovališta jedno su od glavnih utočišta za ruske jahte od početka rata u Ukrajini. Najpopularnije mjesto za pristajanje ostaje marina Jalikavak, u vlasništvu azerbejdžanskog biznismena Anara Alizadeha. On je takođe dobio srpsko državljanstvo u novembru 2024. godine zbog interesa države, kroz poseban postupak.