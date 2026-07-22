Donald Tramp uputio je novo upozorenje Iranu, poručivši da će svaki napad na brodove u Ormuskom moreuzu biti praćen američkim udarom na most ili elektranu.

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Američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio je da će Sjedinjene Američke Države uništiti iranski most ili elektranu svaki put kada iranske snage napadnu brod u Ormuskom moreuzu, dok nastoji da učvrsti američku kontrolu nad spornim plovnim putem.

U objavi na društvenim mrežama, Tramp je rekao da bi mostovi i elektrane u Teheranu ili u blizini iranske prijestonice mogli biti među mogućim metama.

„Od ovog trenutka pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo raketom, dronom ili bilo kojim drugim sredstvom ili oružjem, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, uključujući i one pored ili u glavnom gradu Teheranu“, napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Iranci napali jordanski grad na granici sa Izraelom

Trampova prijetnja uslijedila je nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule novi talas napada na Iran, tokom kojih je aktivirana protivvazdušna odbrana iznad prijestonice Teherana. Iran je istovremeno ispalio rakete na jordanski grad na granici sa Izraelom, a uzbune su proglašene i u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Jedanaesta uzastopna noć američkih vazdušnih udara na Iran dolazi u trenutku kada diplomatski napori ne pokazuju vidljiv napredak. Zvaničnici obje strane ostali su čvrsto pri svojim stavovima u sporu oko Ormuskog moreuza, ključnog plovnog puta za globalnu trgovinu energijom, koji je uglavnom zatvoren zbog iranskih napada.

Iran je izbjegavao napade na Izrael otkako je sukob ponovo počeo, očigledno nastojeći da spriječi svoje ponovno uključivanje u rat. Međutim, raketni i napad bespilotnim letjelicama na jordanski grad Akabu, koji se nalazi u neposrednoj blizini izraelskog Ejlata, izazvao je zabrinutost da bi se sukob mogao dodatno proširiti nakon propasti sporazuma o prekidu vatre.

Prijetnja Huta izazvala dodatnu zabrinutost

Zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji u mirnodopsko vrijeme prolazi petina svjetske trgovine naftom i gasom, ozbiljno je uzdrmalo globalnu ekonomiju, a posljedice se osjećaju daleko izvan Bliskog istoka.

Zabrinutost dodatno pojačava nova prijetnja jemenskih Huta, koje podržava Iran, da će napasti saudijske brodove u Crvenom moru, čime je ugroženo još jedno ključno usko grlo pomorske trgovine.