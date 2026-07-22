Zvaničnici Rusije i Irana održali su u Moskvi dvodnevne pregovore o jačanju saradnje i ratu u Ukrajini. Istovremeno se najavljuje važan sastanak Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Manili.

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Zvaničnici ministarstava spoljnih poslova Rusije i Irana održali su dvodnevne konsultacije u Moskvi, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Razgovori su održani 21. i 22. jula, a glavne teme bile su bilateralni odnosi, Južni Kavkaz, Centralna Azija i rat u Ukrajini.

Rusija i Iran potvrđuju jačanje saradnje

Pomoćnik iranskog ministra spoljnih poslova i generalni direktor za Evroaziju Modžtaba Moradi sastao se sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Mihailom Galuzinom. On je održao i konsultacije sa zvaničnicima nekoliko regionalnih odjeljenja ruskog ministarstva.

Prema saopštenju Moskve, dvije strane potvrdile su spremnost za širenje saradnje u skladu sa Ugovorom o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji su potpisale Rusija i Iran.

Rusko ministarstvo navodi da su zvaničnici razmijenili mišljenja o situaciji na Južnom Kavkazu, u Centralnoj Aziji i povodom rata u Ukrajini, ali nijesu objavljeni dodatni detalji razgovora.

Sastanak nakon nove eskalacije na Bliskom istoku

Konsultacije su održane nedugo nakon nove eskalacije na Bliskom istoku, gdje su tenzije porasle nakon vojnih sukoba u koje su bili uključeni Iran, Sjedinjene Američke Države i Izrael.

Rusija je tokom sukoba zadržala bliske odnose sa Iranom, ali istovremeno pokušava da se predstavi kao mogući posrednik i poziva sve strane na uzdržanost. Moskva je posljednjih nedjelja pojačala diplomatske aktivnosti na više frontova.

Lavrov se sastaje sa Rubiom

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov trebalo bi u četvrtak u Manili da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

Lavrov je potvrdio da je sastanak dogovoren, a očekuje se da će razgovori biti posvećeni ratu u Ukrajini i širim pitanjima međunarodne bezbjednosti.

Prema pisanju Asošiejted presa (AP), Rubio i Lavrov trebalo bi da razgovaraju i o širem okviru odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, dok je američka diplomatija istovremeno fokusirana na rat sa Iranom i bezbjednost Ormuškog moreuza.