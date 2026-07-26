Predsjednik Finske Aleksander Stub poručio je da je kontinuirana podrška saveznika ključna za održavanje trenutnog zamaha Kijeva, dok Zelenski tvrdi da se Rusija priprema za novu mobilizaciju.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Finske Aleksander Stub izjavio je da je pozicija Ukrajine danas jača nego ikada od početka ruske invazije punog obima.

Kako prenosi Ukrinform, Stub je to saopštio nakon telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, navodeći da su teme razgovora bile ruska agresija na Ukrajinu i naredni koraci u rješavanju sukoba.

„Pozicija Ukrajine jača je nego ikada od početka rata. Kontinuirana podrška partnera od ključnog je značaja kako bi se zadržao trenutni zamah“, napisao je Stub na društvenoj mreži Iks.

Finski predsjednik dodao je da je Ukrajina spremna za mir.

Kako podsjeća Ukrinform, Stub i Zelenski razgovarali su o situaciji na frontu, međunarodnoj podršci Kijevu i mogućim koracima ka postizanju mirovnog rješenja.

Zelenski tvrdi da se Rusija priprema za novu mobilizaciju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je novu video-poruku u kojoj je iznio tvrdnje da se Moskva priprema za nastavak rata, pozivajući se na obavještajne podatke ukrajinskih službi.

„Imamo temeljne obavještajne izvještaje o ruskim planovima za jesen. Ono čega u tim planovima nema jeste mir. Nažalost, za sada ga nema. Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije“, rekao je Zelenski.

On tvrdi da je Rusija od početka godine do sada u svoje oružane snage uključila oko 221.000 novih vojnika.

Prema njegovim riječima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema nove ljude za slanje na ratište, uprkos drugačijim javnim porukama iz Moskve.

„Putin se jednostavno priprema da pošalje nove Ruse u rat. On to prikriva drugim riječima i signalima, ali se priprema. Važno je da zajedno sa partnerima izvršimo dovoljan pritisak na Rusiju kako bi u toj zemlji preovladale misli o miru, a ne o novoj ruskoj mobilizaciji“, poručio je Zelenski.

Dodao je da, prema njegovim tvrdnjama, sve veći broj građana Rusije uviđa cijenu rata i želi njegov završetak.