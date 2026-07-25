Rojters navodi da je Teheran avionom prebacio pripadnike Revolucionarne garde i vojnu opremu u Jemen, dok Huti ponovo prijete blokadom jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta

Izvor: Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Iran je ovog mjeseca avionom prebacio komandante i vojne savjetnike Korpusa čuvara Islamske revolucije, kao i opremu u Jemen, što ukazuje na pokušaje Teherana da dodatno ojača savezničku grupu Ansar Alah (Huti), objavio je Rojters pozivajući se na izvore.

Prema navodima agencije, let je izveden 13. jula, a između 10 i 20 pripadnika Revolucionarne garde, uključujući visoke komandante, stiglo je u Jemen avionom kompanije „Mahan Er“.

Avion je prvobitno trebalo da sleti u Sanu, glavni grad koji kontrolišu Huti, ali je nakon napada na aerodrom preusmjeren ka luci Hodeida na obali Crvenog mora.

Yemen’s govt said its forces struck Houthi-controlled Sanaa airport to prevent an Iranian aircraft from landing on July 13, its biggest flare-up in yrs with the rebels, who blamed the authorities’ Saudi backers for the attack & threatened retaliation.pic.twitter.com/Fl8zR30q17https://t.co/fHoEof95cA — 惣電通・アホカ・ハングレー＠THE LORDS OF THE RINGS (@FuckTokyo2021)July 15, 2026

„Komandanti su putovali tamo kako bi podržali operacije Huta i obezbijedili obuku za nove raketne sisteme“, rekao je jedan od iranskih izvora za Rojters, dodajući da je Iran navodno poslao i zlato za finansiranje aktivnosti ove grupe.

Izvori su govorili pod uslovom anonimnosti zbog bezbjednosnih razloga.

Huti ponovo prijete pomorskom saobraćaju

Ovaj potez dolazi u trenutku novih tenzija u regionu. Rojters je tri dana nakon dolaska aviona objavio da je Teheran zatražio od Huta da budu spremni da zatvore naftnu rutu u Crvenom moru ukoliko Sjedinjene Američke Države napadnu iransku energetsku infrastrukturu.

Huti, koji kontrolišu područje uz jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, u ponedjeljak su objavili blokadu Saudijske Arabije kao odgovor na bombardovanje aerodroma u Sani za koje tvrde da ga je izvela Saudijska Arabija.

Njihove prijetnje dodatno su pojačane u četvrtak, kada je grupa saopštila da je napala dva saudijska tankera za naftu.

Huti negiraju prisustvo iranskih vojnih stručnjaka

Abdel Rahman el-Ahnomi, medijski zvaničnik Huta koji tvrdi da je bio u avionu, odbacio je navode da je Iran poslao vojne stručnjake u Jemen, nazivajući ih „lažima i izmišljotinama“.

On je tvrdio da su svi putnici u avionu bili civili.

S druge strane, ministar informisanja jemenske vlade koju podržava Saudijska Arabija, Moamar el Irijani, potvrdio je za Rojters transfer osoblja i opreme Revolucionarne garde, pozivajući se na obavještajne podatke.

„Njihova misija je da ojačaju vojne kapacitete grupe i pripreme ih da ugroze međunarodnu pomorsku bezbjednost u Crvenom moru i moreuzu Bab el Mandeb“, rekao je El Irijani.