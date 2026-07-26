Emina Jahović otkazala je večerašnji nastup zbog tragedije u kojoj je život izgubilo pet planinara. Ona se ovim povodom oglasila na Instagramu.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Emina Jahović otkazala je večerašnji nastup zbog tragedije u kojoj je život izgubilo pet planinara.

Povodom tragedije oglasila se na Instagramu i uputila saučešće porodicama stradalih.

„S velikom tugom obavještavam vas da se moj večerašnji koncert, planiran u okviru Zenica Summer Festa, otkazuje zbog tragične nesreće u kojoj je život izgubilo pet zeničkih planinara.

U ovim teškim trenucima, porodicama nastradalih, njihovim prijateljima i svima koji tuguju zbog ovog nenadoknadivog gubitka upućujem iskreno i najdublje saučešće. Moje misli i molitve su uz vas.

Neka vam ljubav, zajedništvo i sjećanje na vaše najmilije daju snagu da izdržite bol koju je nemoguće opisati riječima. Hvala vam na razumijevanju.“, napisala je Emina Jahović na Instagramu.

Podsjetimo, pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na planini Elbrus u Rusiji, prenose ruski mediji. Samo dvoje članova ekspedicije uspjelo je da preživi ekstremne uslove na ovoj planini.

Emina vilu u Novom Pazaru prodala za 760.000 eura

Emina Jahović duboko je vezana za rodni grad, uprkos tome što godinama živi u Istanbulu sa djecom. Pjevačica je odrasla u Novom Pazaru, ali je nakon udaje za turskog pjevača Mustafu Sandala 2008. godine život nastavila u Turskoj.

Emina je ranije posjedovala luksuznu vilu u Novom Pazaru, koju je, prema pisanju medija, prodala za 760.000 eura.

Evo gdje danas živi:

Vidi opis Emina Jahović otkazala koncert zbog tragedije: Potresnim riječima se oprostila od stradalih planinara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen / yaemina Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube / K1 Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/yaemina Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 8 8 / 8

Mediji su ranije prenosili da je kuća u kojoj je pjevačica odrasla bila izdata Turskom konzulatu, dok je Emina odlučila da na samom vrhu Novog Pazara sagradi novu, luksuznu vilu.

„Ona dugo živi u Turskoj, a i majka ne živi u Pazaru, već kod sina u Istanbulu, pa je skoro cijele godine plac prazan. Tako su sklopili dogovor sa konzulatom da im rentiraju prostor, a na kraju su prelomili kada se pojavila ponuda da se vila proda kako bi se tu smjestila turska ambasada. Turci su ponudili 760.000 eura, Emina je pristala, pa je plac sada u sređivanju za izgradnju ambasade“, rekao je ranije za Blic izvor blizak pjevačici.

Emina Jahović je, prema pisanju medija, nakon prodaje porodične kuće odlučila da izgradi novi luksuzni dom u rodnom Novom Pazaru.

Evo kako izgleda njena porodična kuća u Pazaru: