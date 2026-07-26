Ander Erera ne želi novac, želi samo da igra fudbal tamo gdje je sve počelo.

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Kakva je faca Ander Erera! Bivši as Mančester junajteda i PSŽ-a igraće besplatno za matični klub

Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda i Pari Sen Žermena odlučio je da sa 36 godina obuče dres svog matičnog kluba Saragose i igra bez naknade.

Baskijac koji je nastupao za reprezentaciju Španije rođen je u Bilbau, ali je fudbalski ponikao u Saragosi, gdje je debitovao za prvi tim 2009. godine, kada je klub nastupao u Segundi.

Nakon toga prešao je u Atletik Bilbao, a zatim napravio velike transfere u Mančester junajted i PSŽ. Godine 2022. vratio se u Atletik Bilbao, potom je proveo sezonu u Boki juniors u Argentini, da bi sada odlučio da se vrati tamo gdje je sve počelo – u Saragosu.

Saragosa, nekada stabilan prvoligaš, prošle sezone završila je kao posljednja u Segundi i narednu sezonu će igrati u trećem rangu španskog fudbala. Tamo će Erera dijeliti svlačionicu i sa nekadašnjim fudbalerom Partizana Samedom Baždarom, koji se nakon Svjetskog prvenstva vratio u klub.

Plata samo zbog zakonskih pravila

Erera je u Saragosu stigao sa 11 godina, a sada se vratio u klub kako bi upravo tamo završio karijeru.

Iako želi da igra potpuno besplatno, zakoni u Španiji ne dozvoljavaju profesionalnim fudbalerima da nastupaju bez ugovora i plate. Zbog toga će zvanično primati minimalnu platu za treći rang takmičenja – oko 25.000 eura bruto godišnje.

Ipak, cijeli iznos biće prebačen klupskoj fondaciji, pa Erera praktično neće zaraditi ništa od svog povratka.

Njegov potez pokazuje koliko mu znači klub u kojem je napravio prve fudbalske korake i za koji sada želi da igra iz ljubavi, a ne zbog novca.