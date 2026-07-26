Kako su pojasnili, zbog završnih radova na preseljenju i uspostavljanja telekomunikacione infrastrukture, telefonske i faks linije privremeno neće biti dostupne.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) od ponedjeljka, 27. jula, zvanično nastavlja rad na novoj lokaciji u Bulevaru Jovana Tomaševića broj 2, u zgradi nekadašnje Vlade Crne Gore u Podgorici, saopšteno je iz te institucije.

Iz SDT-a su naveli da elektronska adresa ostaje ista, pa građani i dalje mogu slati podneske i obraćati se putem e-maila [email protected].

Kako su pojasnili, zbog završnih radova na preseljenju i uspostavljanja telekomunikacione infrastrukture, telefonske i faks linije privremeno neće biti dostupne, prenosi CdM.

„Brojevi telefona i faksa biće u funkciji početkom avgusta, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena“, poručili su iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Preseljenje SDT-a i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) u obnovljenu zgradu Stare Vlade najavljeno je još početkom maja, kada je ministar pravde Bojan Božović izrazio očekivanje da će taj proces biti završen tokom ljeta, piše CdM.

Nedugo potom, 3. maja, javnost je obaviještena da je adaptacija objekta završena, a već narednog dana organizovana je konferencija za medije na kojoj je premijer Milojko Spajić istakao značaj projekta.

„Adaptacijom stare zgrade Vlade za potrebe Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), Crna Gora rješava dugogodišnje pitanje jačanja kapaciteta ključnih institucija za borbu protiv kriminala i korupcije“, kazao je Spajić.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković tada je ocijenio da će novi prostor značajno unaprijediti rad SDT-a i SPO-a.

„Adaptacija stare zgrade Vlade za potrebe SDT-a i SPO-a značajno će unaprijediti njihov rad i stvoriti prostorne i tehničke uslove za dalje jačanje kadrovskih kapaciteta, podizanjanje nivoa bezbjednosti i procedura u postupanju“, rekao je Marković.

Ministarka javnih radova Majda Adžović ranije je saopštila da je predajom adaptiranog objekta, površine 3.450 kvadratnih metara, na korišćenje SDT-u i SPO-u uspješno završen jedan od važnijih državnih infrastrukturnih projekata.

„Rekonstrukcija nije bila ni malo jednostavna, jer je riječ o objektu koji je zahtijevao ozbiljne tehničke i bezbjednosne intervencije“, kazala je Adžović, dodajući da je vrijednost radova iznosila oko 2,8 miliona eura, dok je za opremanje izdvojeno još više od 420 hiljada eura.

Prema njenim riječima, objekat raspolaže sa ukupno 102 prostorije, među kojima su 82 kancelarije, pet sala za sastanke, savremeni data centar, laboratorije, kao i 13 prostorija namijenjenih arhiviranju i čuvanju dokaza, čime su stvoreni savremeni i funkcionalni uslovi za rad.