Teheran navodi da je izveo napade kao odgovor na američke udare, dok CENTCOM saopštava da su SAD okončale sedmu uzastopnu noć operacija protiv Irana.

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Iran je saopštio da je izveo napade na vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu, kao odgovor na američke napade na svoju teritoriju, prenijela je iranska državna televizija.

Prema navodima iranskih snaga, mete su bili vojni kamp Al-Adiri i baza Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i vazduhoplovna baza Al-Azrak u istočnom Jordanu.

Istovremeno, Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da su američke snage okončale sedmu uzastopnu noć napada na Iran, navodeći da su mete bile vojna logistička infrastruktura i drugi objekti.

„Više od 50.000 američkih vojnika raspoređeno je širom Bliskog istoka i ostaju budni, spremni za borbena dejstva i u punoj pripravnosti“, navodi se u saopštenju CENTCOM-a.

Najnoviji događaji dodatno podižu tenzije u regionu, dok za sada nema nezavisne potvrde o razmjerama štete niti eventualnim žrtvama u prijavljenim napadima.