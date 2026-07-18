Teheran navodi da je izveo napade kao odgovor na američke udare, dok CENTCOM saopštava da su SAD okončale sedmu uzastopnu noć operacija protiv Irana.
Iran je saopštio da je izveo napade na vojne ciljeve u Kuvajtu i Jordanu, kao odgovor na američke napade na svoju teritoriju, prenijela je iranska državna televizija.
Prema navodima iranskih snaga, mete su bili vojni kamp Al-Adiri i baza Ali al-Salem u Kuvajtu, kao i vazduhoplovna baza Al-Azrak u istočnom Jordanu.
Istovremeno, Centralna komanda Oružanih snaga SAD (CENTCOM) saopštila je da su američke snage okončale sedmu uzastopnu noć napada na Iran, navodeći da su mete bile vojna logistička infrastruktura i drugi objekti.
„Više od 50.000 američkih vojnika raspoređeno je širom Bliskog istoka i ostaju budni, spremni za borbena dejstva i u punoj pripravnosti“, navodi se u saopštenju CENTCOM-a.
Najnoviji događaji dodatno podižu tenzije u regionu, dok za sada nema nezavisne potvrde o razmjerama štete niti eventualnim žrtvama u prijavljenim napadima.