Ožalošćeni građani u iranskom gradu Mašhadu zapalili su ogromnu figuru američkog predsjednika Donalda Trampa tokom pogrebne povorke ajatolaha Alija Hamneija, prenijeli su lokalni mediji.
Na snimku koji su objavili iranski mediji vidi se kako je figura Trampa, u stilu figurica iz setova "Lego" kockica, obješena o građevinsku dizalicu, nakon čega je jedan muškarac pali.
Dok figuru zahvata plamen, okupljeni uzvikuju "Smrt Americi!" i "Smrt Izraelu!", dok su mnogi od njih nosili crveno-bijele zastave koje u šiitskom islamu simbolizuju mučeništvo i osvetu.
Sedmodnevne pogrebne ceremonije počele su u petak, 3. jula u Teheranu, gdje su iranski zvaničnici i strane delegacije odali posljednju počast Hamneiju.
Pogrebne povorke, kojima je po navodima medija prisustvovalo više miliona ljudi, potom su prošle kroz više gradova u Iranu i Iraku, nakon čega je Hamnei u prošli četvrtak sahranjen u svom rodnom Mašhadu.
Pokojni vrhovni vođa Irana ubijen je u prvom talasu američko-izraelskih vazdušnih udara na Teheran 28. februara.