Dok traju mirovni pregovori SAD-a i Irana u Švajcarskoj, rastu tenzije na Bliskom istoku, a posljedice se osjećaju čak i na aerodromu u Cirihu

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj odvijaju se u sjenci novih tenzija na Bliskom istoku, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zaprijetio Teheranu novim vojnim udarima ukoliko ne obuzda svoje saveznike u Libanu.

Tramp je poručio da Iran mora odmah zaustaviti aktivnosti Hezbolaha, proiranske grupe koja mjesecima razmjenjuje vatru sa Izraelom.

„Iran mora odmah da zaustavi svoje visoko plaćene saveznike u Libanu da izazivaju probleme. Ako to ne urade, ponovo ćemo veoma snažno udariti Iran, baš kao što smo to uradili prošle sedmice, samo jače“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina.

U međuvremenu, načelnik Generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir upozorio je da je primirje u Libanu i dalje veoma krhko.



On je istakao da izraelske snage moraju ostati u visokom stepenu pripravnosti zbog mogućnosti nastavka sukoba, naglasivši da vojska mora biti spremna da brzo odgovori na svaku prijetnju i po potrebi nastavi vojne operacije.

Da pregovori u Švajcarskoj imaju širi uticaj pokazuje i situacija na aerodromu u Cirihu, gdje je danas došlo do poremećaja u vazdušnom saobraćaju. Prema navodima lokalnih vlasti, tehnički problem u kontroli leta povezan je sa pojačanim bezbjednosnim mjerama uvedenim zbog susreta američkih i iranskih delegacija.

Dok diplomate pokušavaju da pronađu put ka deeskalaciji, oštre poruke iz Vašingtona i upozorenja iz Tel Aviva pokazuju da je situacija na Bliskom istoku i dalje veoma osjetljiva, uprkos naporima da se postigne dugoročniji mir.