Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner doputovali su u Švajcarsku na prvu rundu pregovora sa Iranom o nuklearnom sporazumu.

Izvor: MONDO/Marija Atanasković

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof otputovao je u Švajcarsku, gdje se očekuje da bude održana prva runda pregovora sa Iranom o mogućem nuklearnom sporazumu, objavio je Aksios, pozivajući se na američkog zvaničnika.

Isti izvor navodi da se izaslanik i zet američkog predsjednika, Džared Kušner, već nalazi u Švajcarskoj.

Pregovori su prvobitno bili planirani za petak, ali su odloženi zbog sukoba između Izraela i Hezbolaha u Libanu. Još nije poznato da li je određen novi termin za razgovore.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči planira danas da otputuje u Švajcarsku, rekao je izvor upoznat sa situacijom, uz napomenu da bi planovi mogli da se promijene.