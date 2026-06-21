Prva runda pregovora u Švajcarskoj završena bez detalja, dok tenzije rastu nakon oštrih poruka iz Vašingtona

Izvor: NBC/Printscreen

Prva runda pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj završena je danas, ali bez informacija o konkretnim rezultatima razgovora. Ipak, susret su obilježile nove tenzije nakon što je iranska delegacija odbila zajedničko fotografisanje sa američkim predstavnicima, dok je predsjednik SAD Donald Tramp uputio nove oštre prijetnje Teheranu.

Kako prenosi iranska agencija Tasnim, pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, organizatori sastanka i američka delegacija planirali su zajedničko rukovanje i fotografisanje učesnika, ali je šef iranske delegacije to odbio.

U međuvremenu, američki potpredsjednik Džej Di Vens saopštio je da je ostvaren „značajan napredak“ u razgovorima koji se odnose na Bliski istok, uključujući situaciju u Libanu i odnose Vašingtona i Teherana.

„Predsjednik Donald Tramp naložio je da okrenemo novu stranicu i promijenimo odnos sa narodom Irana“, rekao je Vens, dodajući da je cilj američke administracije da kroz diplomatiju doprinese miru i stabilnosti u regionu.

Američki i iranski pregovarači održali su trilateralni sastanak sa katarskim posrednicima, a prema navodima Rojtersa, prvi krug razgovora je završen, bez objavljenih detalja o toku pregovora.

Dok diplomate pokušavaju da pronađu zajednički jezik, Tramp je dodatno podigao tenzije izjavom da bi SAD mogle da preuzmu kontrolu nad Ormuskim moreuzom ukoliko ne dođe do dogovora sa Iranom.

„Možda ćemo preuzeti moreuz, ako bude potrebno. Ako ne postignu dogovor, naplaćivaćemo prolaz“, rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Posebno oštru poruku uputio je iranskim zvaničnicima nakon najava da bi Teheran mogao zatvoriti Ormuski moreuz.

„Zatvorite ga i više nećete imati državu“, poručio je Tramp, dodajući da se iranski pregovarači „neće ni vratiti u svoju zemlju“ ukoliko dođe do eskalacije.

Ormuski moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih energetskih koridora kroz koji svakodnevno prolaze milioni barela nafte, zbog čega svaka prijetnja njegovom zatvaranju izaziva zabrinutost na globalnom tržištu.