Predsjednik iranskog parlamenta poručio da napadi na Bejrut dovode u pitanje mogućnost nastavka mirovnog procesa, dok Teheran i dalje ne potvrđuje najavljeni sporazum sa Vašingtonom.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/Negro Elkha/Shutterstock

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da izraelski napadi na južni dio Bejruta pokazuju da Sjedinjene Američke Države nemaju ni volju ni kapacitet da ispune svoje obaveze.

„Davanjem zelenog svjetla ne možete dobiti nikakve ustupke. Ako nemate ni volju ni kapacitet da ispunite svoje obaveze, nemoguće je govoriti o nastavku pravog puta ka miru“, napisao je Kalibaf na društvenoj mreži Iks.

Reagovao je nakon što je izraelska vojska saopštila da je započela napade na Bejrut, navodeći da gađa infrastrukturu pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana.

U međuvremenu, predsjednik SAD Donald Trump izjavio je da bi Vašington i Teheran danas mogli da potpišu sporazum o okončanju sukoba na Bliskom istoku, nakon čega bi, prema njegovim riječima, uslijedilo i ponovno otvaranje Hormuški moreuz.

Međutim, iranske vlasti do sada nijesu potvrdile navode o mogućem sporazumu, pa ostaje neizvjesno da li će doći do bilo kakvog dogovora između dvije zemlje.

Najnovije izjave dodatno ukazuju na rast tenzija u regionu, dok međunarodna zajednica pažljivo prati razvoj situacije na Bliskom istoku.