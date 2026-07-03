Švajcarska je u Porodičnom zakonu od sada strogo zabranila svako fizičko kažnjavanje djece. Šamari i udarci zvanično postaju prošlost, čime se ukida siva zona koja je tolerisala blaže kazne.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Od 1. jula 2026. godine švajcarski Građanski zakonik (ZGB) više ne ostavlja ni najmanji prostor za različita tumačenja – upotreba fizičke sile nad djecom izričito je i bez izuzetka zabranjena. Iako je pravni koncept „dozvoljenog kažnjavanja“ u ovoj zemlji ukinut još 1978. godine, jasna formulacija o zabrani tek je sada zvanično unesena u porodično pravo. Time je poslata jasna društvena poruka da „vaspitni šamar“ ili udarac po zadnjici više ne spadaju u privatnu roditeljsku sferu, već predstavljaju kršenje zakona, piše beobachter.ch.

Zbog čega je bila neophodna izmjena zakona?

Glavni razlog za uvođenje nove odredbe leži u pravnim prazninama i nedorečenosti dosadašnjeg sistema. Raniji propisi bili su previše opšti i nijesu sadržali izričitu zabranu svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja nad djecom. Zbog takve nedorečenosti, u praksi su povremene i „blaže“ fizičke kazne često tumačene kao društveno prihvatljive i zbog toga su ostajale nekažnjene.

Novi član zakona u potpunosti uklanja tu sivu zonu. Zakonska granica sada je jasno definisana – zabranjena nije samo direktna upotreba fizičke sile, već i svaki oblik ponižavajućeg ili degradirajućeg odnosa prema djetetu.

Potpuno usklađivanje sa pravima djeteta

Iako švajcarsko krivično zakonodavstvo već duže vrijeme sankcioniše fizičke napade i nanošenje povreda, a država primjenjuje Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, porodično pravo je do sada zaostajalo za tim standardima.

Ovom izmjenom odbačena su i ranija mišljenja pojedinih stručnjaka da prijetnja silom može predstavljati legitiman način očuvanja roditeljskog autoriteta. Metode poput udaranja, šamaranja ili prisilnog zatvaranja djece u sobu sada su i formalno zabranjene.

Savjet stručnjaka roditeljima

S obzirom na to da impulzivne reakcije od sada mogu imati ozbiljne pravne posljedice, stručnjaci savjetuju roditeljima da promijene pristup u konfliktnim situacijama. Kada u komunikaciji sa djetetom dođe do velike napetosti i naleta bijesa, preporučuje se da naprave kratku pauzu, fizički se udalje iz situacije i sačekaju da se emocije smire prije nego što preduzmu bilo kakvu vaspitnu mjeru.