Švajcarska je u Porodičnom zakonu od sada strogo zabranila svako fizičko kažnjavanje djece. Šamari i udarci zvanično postaju prošlost, čime se ukida siva zona koja je tolerisala blaže kazne.
Od 1. jula 2026. godine švajcarski Građanski zakonik (ZGB) više ne ostavlja ni najmanji prostor za različita tumačenja – upotreba fizičke sile nad djecom izričito je i bez izuzetka zabranjena. Iako je pravni koncept „dozvoljenog kažnjavanja“ u ovoj zemlji ukinut još 1978. godine, jasna formulacija o zabrani tek je sada zvanično unesena u porodično pravo. Time je poslata jasna društvena poruka da „vaspitni šamar“ ili udarac po zadnjici više ne spadaju u privatnu roditeljsku sferu, već predstavljaju kršenje zakona, piše beobachter.ch.
Zbog čega je bila neophodna izmjena zakona?
Glavni razlog za uvođenje nove odredbe leži u pravnim prazninama i nedorečenosti dosadašnjeg sistema. Raniji propisi bili su previše opšti i nijesu sadržali izričitu zabranu svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja nad djecom. Zbog takve nedorečenosti, u praksi su povremene i „blaže“ fizičke kazne često tumačene kao društveno prihvatljive i zbog toga su ostajale nekažnjene.
Novi član zakona u potpunosti uklanja tu sivu zonu. Zakonska granica sada je jasno definisana – zabranjena nije samo direktna upotreba fizičke sile, već i svaki oblik ponižavajućeg ili degradirajućeg odnosa prema djetetu.
Potpuno usklađivanje sa pravima djeteta
Iako švajcarsko krivično zakonodavstvo već duže vrijeme sankcioniše fizičke napade i nanošenje povreda, a država primjenjuje Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, porodično pravo je do sada zaostajalo za tim standardima.
Ovom izmjenom odbačena su i ranija mišljenja pojedinih stručnjaka da prijetnja silom može predstavljati legitiman način očuvanja roditeljskog autoriteta. Metode poput udaranja, šamaranja ili prisilnog zatvaranja djece u sobu sada su i formalno zabranjene.
Savjet stručnjaka roditeljima
S obzirom na to da impulzivne reakcije od sada mogu imati ozbiljne pravne posljedice, stručnjaci savjetuju roditeljima da promijene pristup u konfliktnim situacijama. Kada u komunikaciji sa djetetom dođe do velike napetosti i naleta bijesa, preporučuje se da naprave kratku pauzu, fizički se udalje iz situacije i sačekaju da se emocije smire prije nego što preduzmu bilo kakvu vaspitnu mjeru.