logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Emina opet ulovila milionera? Uhvaćena u provodu sa vlasnikom kompanije vrijedne pola miliona eura

Emina opet ulovila milionera? Uhvaćena u provodu sa vlasnikom kompanije vrijedne pola miliona eura

Autor Marina Cvetković
0

Na slikama su bili i članovi njene porodice, uključujući i sestru Sabinu.

Emina opet ulovila milionera? Uhvaćena u provodu sa vlasnikom kompanije vrijedne pola miliona eura Izvor: Instagram/yaemina

Poznata pjevačica Emina Jahović (44) pokazala je na društvenim mrežama fotografije iz provoda. Sa njom su bili članovi njene porodice, među kojima i sestra Sabina, dok su mnogi komentarisali poznatog Francuza koji se našao u njenom društvu.

Emina je nosila usku haljinu, sunčane naočare i podignutu kosu koja je otkrivala velike zlatne minđuše, a svima je pažnju privukao zgodni muškarac obučen u bijelo koji je stajao pored nje.

Pjevačica je uživala u društvu Simona Porta Žakmisa (36), što je iznenadilo mnoge. On je iz Francuske i osnivač je čuvenog brenda „Jacquemus“. Simon, kako su prošle godine prenosili mediji, posjeduje veliko bogatstvo, a njegova kompanija vrijedi više od 550 miliona eura, piše Blic.

„Žakmis je u gradu!“, napisala je Emina u opisu objave.

Pogledajte još njegovih fotografija:

Eminin bivši osuđen na dve i po godine zatvora

Podsjetimo, turski milijarder i bivši dečko Emine Jahović, Sadetin Saran, osuđen je na dvije i po godine zatvora, prenijeli su prošlog mjeseca mediji.

Turski sud proglasio ga je krivim nakon što je utvrđeno da su na platformi „Es Sport“, koja posluje u okviru njegove kompanije, emitovane reklame povezane sa ilegalnim kladionicama.

Mnoge tamošnje javne ličnosti oglasile su se povodom ovog slučaja i stale u njegovu odbranu, dok se na društvenim mrežama povela polemika o tome da li je kriv.

Inače, Emina i Sadetin uplovili su u romansu nakon njenog razvoda od turske mega-zvijezde Mustafe Sandala. Međutim, ta veza nije dugo trajala, a Sadetin se nedavno dovodio i u vezu sa Jelenom Karleušom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Emina Jahović pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ