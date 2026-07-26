Emina opet ulovila milionera? Uhvaćena u provodu sa vlasnikom kompanije vrijedne pola miliona eura

Na slikama su bili i članovi njene porodice, uključujući i sestru Sabinu.

Izvor: Instagram/yaemina

Poznata pjevačica Emina Jahović (44) pokazala je na društvenim mrežama fotografije iz provoda. Sa njom su bili članovi njene porodice, među kojima i sestra Sabina, dok su mnogi komentarisali poznatog Francuza koji se našao u njenom društvu.

Emina je nosila usku haljinu, sunčane naočare i podignutu kosu koja je otkrivala velike zlatne minđuše, a svima je pažnju privukao zgodni muškarac obučen u bijelo koji je stajao pored nje.

Pjevačica je uživala u društvu Simona Porta Žakmisa (36), što je iznenadilo mnoge. On je iz Francuske i osnivač je čuvenog brenda „Jacquemus“. Simon, kako su prošle godine prenosili mediji, posjeduje veliko bogatstvo, a njegova kompanija vrijedi više od 550 miliona eura, piše Blic.

„Žakmis je u gradu!“, napisala je Emina u opisu objave.

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Eminin bivši osuđen na dve i po godine zatvora

Podsjetimo, turski milijarder i bivši dečko Emine Jahović, Sadetin Saran, osuđen je na dvije i po godine zatvora, prenijeli su prošlog mjeseca mediji.

Turski sud proglasio ga je krivim nakon što je utvrđeno da su na platformi „Es Sport“, koja posluje u okviru njegove kompanije, emitovane reklame povezane sa ilegalnim kladionicama.

Mnoge tamošnje javne ličnosti oglasile su se povodom ovog slučaja i stale u njegovu odbranu, dok se na društvenim mrežama povela polemika o tome da li je kriv.

Inače, Emina i Sadetin uplovili su u romansu nakon njenog razvoda od turske mega-zvijezde Mustafe Sandala. Međutim, ta veza nije dugo trajala, a Sadetin se nedavno dovodio i u vezu sa Jelenom Karleušom.