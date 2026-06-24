Izrečena mu je i mjera bezbjednosti zabrana približavanja oštećenim, koja će trajati jednu godinu po pravosnažnosti presude.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

R.H. je pravosnažno osuđen na godinu i dva mjeseca zatvora jer je povrijedio svoju djecu a zabranjeno mu je i da im se godinu dana po pravosnažnosti presude približava.

To je saopšteno danas iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću.

"Optuženi R.H.protiv koga je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podiglo optužnicu zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, pravosnažno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca. Izrečena mu je i mjera bezbjednosti zabrana približavanja oštećenim, koja će trajati jednu godinu po pravosnažnosti presude. R.H. je primjenom nasilja nanio povrede svojoj djeci", piše u saopštenju nikšićkog ODT-a.

"Optuženi R.H.protiv koga je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podiglo optužnicu zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, pravosnažno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i dva mjeseca. Izrečena mu je i mjera bezbjednosti zabrana približavanja oštećenim, koja će trajati jednu godinu po pravosnažnosti presude. R.H. je primjenom nasilja nanio povrede svojoj djeci", piše u saopštenju nikšićkog ODT-a.