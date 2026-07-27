Promjenljivo i nestabilno, mogući pljuskovi i grmljavina

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Danas će u Crnoj Gori biti promjenljivo i nestabilno vrijeme. U ranim jutarnjim satima mjestimično se očekuje kiša, lokalni pljuskovi i grmljavina, a ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode.

Tokom dana padavine će oslabiti, a u većem dijelu zemlje i prestati. Vjetar će biti slab do umjeren, dok će u jutarnjim satima ponegdje biti pojačan, uglavnom južni.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 11 do 24 stepena, dok će najviša dnevna iznositi od 20 do 30 stepeni.

Podgorica: U jutarnjim satima povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom dana padavine će oslabiti, uz duže periode suvog vremena. Vjetar slab do umjeren, tokom procesa ponegdje na udare jak, najčešće južni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 22 stepena, a najviša dnevna oko 29 stepeni.