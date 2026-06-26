U saopštenju beranskog ODT-a se navodi da se S.D. sumnjiči za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Beranama odredilo je zadržavanje do 72 sata S.D. zbog sumnje da je sestru više puta udario u glavu i stezao za vrat.

U saopštenju beranskog ODT-a se navodi da se S.D. sumnjiči za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

"Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama određeno je zadržavanje do 72 sata za jedno lice (S.D), osumnjičeno za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici. Osumnjičeni S.D. je dana 24. 06. 2026. godine, oko 12,30 časova, ispred porodične kuće, u naselju Vinicka, opština Berane, lako tjelesno povrijedio člana porodice - sestru, oštećenu S.D, na način što joj je nakon kraće prepirke, zadao više udaraca u predjelu glave, a zatim je rukama stezao za vrat, usljed čega je oštećena zadobila lake tjelesne povrede", ističe se u saopštenju.

Iz beranskog ODT-a su kazali da je osumnjičenom određeno zadržavanje zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo.

"U daljem toku postupka će biti preduzete neophodne mjere i radnje, u cilju donošenja odluke u ovom predmetu", piše u saopštenju.