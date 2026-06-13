Policija u kratkom roku locirala osumnjičenog i oduzela vatreno oružje

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić uhapsili su M.L. (32) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopšteno iz policije, dežurna služba je 12. juna oko jedan sat nakon ponoći primila prijavu da M.L. u porodičnoj kući u jednom nikšićkom naselju vrši nasilje nad članovima porodice i prijeti im vatrenim oružjem.

Po prijavi su odmah upućeni policijski službenici, međutim osumnjičeni se u međuvremenu udaljio sa mjesta događaja. Brzom reakcijom policije i preduzetim mjerama, M.L. je ubrzo lociran i doveden u službene prostorije.

Kod njega je pronađen i privremeno oduzet pištolj marke „Zastava M70“, za koji se sumnja da ga je koristio prilikom upućivanja prijetnji članovima porodice.

O slučaju je obaviješten dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je ocijenio da se u radnjama osumnjičenog stiču elementi krivičnih djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Po nalogu tužioca, M.L. je lišen slobode i biće uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.