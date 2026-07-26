„Storm-1516“ optužena za širenje lažnih tvrdnji o Eduaru Filipu, a ranije se povezivala sa pokušajima miješanja u izbore širom Evrope i SAD

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service

Francuski bezbjednosni izvor rekao je za AFP da je ruska mreža za širenje dezinformacija „Storm-1516“ pokrenula kampanju protiv bivšeg premijera Eduara Filipa, jednog od zvanično prijavljenih kandidata za predsjednika Francuske, u pokušaju miješanja u predsjedničke izbore.

Prema navodima istog izvora, ove sedmice su na društvenim mrežama počele da kruže lažne tvrdnje o Filipovom zdravstvenom stanju. Za sada nije poznato šta su tačno objave sadržale niti na koji način su povezane sa mrežom „Storm-1516“.

Francuski bezbjednosni izvor istakao je da je ovo prvi put da je ovakva operacija usmjerena protiv kandidata koji je već zvanično najavio predsjedničku kandidaturu. Dodao je da ovakve kampanje često prolaze nezapaženo jer promovišu tvrdnje koje je relativno lako opovrgnuti.

Mreža povezana sa ruskom vojnom obavještajnom službom

Mreža „Storm-1516“ aktivna je od 2023. godine i, prema navodima francuskih bezbjednosnih službi, povezana je sa ruskom vojnom obavještajnom službom (GRU). Među njenim članovima navodno se nalaze i bivši zaposleni u „fabrici trolova“ Jevgenija Prigožina.

Ova mreža ranije je optuživana za pokušaje miješanja u izborne procese u Sjedinjenim Američkim Državama, Njemačkoj i Mađarskoj.

Predsjednički izbori u Francuskoj 2027. godine

Predsjednički izbori u Francuskoj biće održani u aprilu 2027. godine. Aktuelni predsjednik Emanuel Makron, prema važećem zakonu, ne može da se kandiduje za još jedan mandat.

Eduar Filip najavio je kandidaturu za predsjednika u septembru 2024. godine. Trenutno obavlja funkciju gradonačelnika Avra, a dužnost premijera Francuske obavljao je od 2017. do 2020. godine, tokom prvog predsjedničkog mandata Emanuela Makrona.