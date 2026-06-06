Uočene razlike u postupanju centara za socijalni rad, policije i sudova

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sistem zaštite žrtava porodičnog nasilja i nasilja nad ženama i dalje se suočava sa brojnim izazovima, a među najvećim problemima izdvajaju se neujednačeno postupanje institucija i nedovoljna međusobna saradnja, prenosi Dan.

To je ocijenio Operativni tim za borbu protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama nakon analize rada centara za socijalni rad, policije, tužilaštava i sudova u periodu od 1. oktobra prošle do 1. aprila ove godine.

Kako prenosi Dan, u izvještaju se navodi da i dalje postoje značajne slabosti u koordinaciji institucija, posebno kada je riječ o razmjeni informacija i zajedničkom planiranju mjera zaštite žrtava.

Operativni tim ukazuje da institucije često djeluju samostalno, bez integrisanog pristupa koji je predviđen važećim propisima i međunarodnim standardima.

Posebno je naglašena potreba za boljim praćenjem sprovođenja mjera zaštite, kako se teret prijavljivanja eventualnih kršenja ne bi isključivo prebacivao na žrtve nasilja, prenosi Dan.

U izvještaju se navodi da postojeći Protokol o postupanju, iako obavezujući, nije jednako primijenjen u svim sredinama, naročito kada je riječ o procjeni rizika i koordinaciji između nadležnih službi.

Operativni tim ocjenjuje da trenutni sistem, posebno u slučajevima u kojima su uključena djeca, ne pruža uvijek adekvatnu, pravovremenu i sveobuhvatnu zaštitu.

Kako prenosi Dan, analizirano je osam novih slučajeva porodičnog nasilja i nasilja nad ženama tokom prethodnog šestomjesečnog perioda.

Kada je riječ o centrima za socijalni rad, uočeno je da se zajednički sastanci sa učesnicima postupka organizuju i u situacijama kada nijesu u potpunosti obezbijeđeni uslovi za sigurnost žrtava.

Operativni tim je konstatovao i razlike u radu policije. Dok se u pojedinim predmetima bilježi visok nivo profesionalnosti i zakonitog postupanja, u drugim slučajevima primijećen je nedostatak senzibiliteta i razumijevanja specifičnosti porodičnog nasilja, prenosi Dan.

Ocijenjeno je da je rad državnih tužilaštava unaprijeđen primjenom smjernica Vrhovnog državnog tužilaštva, ali da postoji prostor za dodatno jačanje saradnje sa drugim institucijama i žrtvama.

Kada su u pitanju sudovi, Operativni tim navodi da su i dalje prisutne razlike u odlučivanju, naročito u predmetima koji se odnose na razvode brakova, vršenje roditeljskog prava i zaštitu prava djece.

Posebna zabrinutost izražena je zbog slučajeva u kojima se preporuke stručnih službi i centara za socijalni rad ne uvažavaju dosljedno, posebno kada je riječ o kontaktima djece sa roditeljima prijavljenim za nasilje, prenosi Dan.

Operativni tim zaključuje da je neophodno unaprijediti rad svih nadležnih institucija kako bi zaštita žrtava bila efikasnija, brža i usmjerena na konkretne rezultate, a ne samo na formalno ispunjavanje zakonskih obaveza.