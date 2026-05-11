Pripadnici policije u Bujanovcu odredili su zadržavanje do 48 sati muškarcu (74) iz sela Lopardince zbog sumnje da je izvršio brutalno nasilje nad svojom suprugom.

Incident koji je šokirao lokalnu zajednicu dogodio se u porodičnoj kući, a osumnjičeni se tereti za krivično djelo nasilje u porodici.

Prema saznanjima iz istrage, sedamdesetčetvorogodišnjak je u vidno alkoholisanom stanju prvo nasrnuo na suprugu tako što ju je snažno gurnuo, usled čega je žena pala na pod. Napad se tu nije zaustavio - dok je žrtva ležala, osumnjičeni joj je zadao više udaraca pesnicama i šakama u predjelu glave i tijela.

Pored fizičkog zlostavljanja, zabilježene su i zastrašujuće prijetnje smrću. Kako se saznaje, on je nesrećnoj ženi prijetio da će je "zaklati" i da će joj "glavu nabiti na kolac".

Hitna reakcija nadležnih

Policija je odmah po prijavi intervenisala, a osumnjičenom su, pored zadržavanja, izrečene i hitne mjere predviđene Zakonom o sprječavanju nasilja u porodici.

"Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u okviru kojeg će biti priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu", potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi.

Ovaj slučaj još jednom je pokrenuo pitanje bezbijednosti u porodičnom domu, posebno u ruralnim sredinama, dok se povrijeđenoj ženi pruža neophodna medicinska i psihološka pomoć.

