Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je zadržavanje do 72 sata V.V., koji se sumnjiči za krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici na štetu svoje majke i sestre.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz tužilaštva, policija je juče podnijela krivičnu prijavu protiv osumnjičenog. Prema navodima istrage, incident se dogodio u noći između 1. i 2. juna, oko 23.30 časova, u porodičnoj kući u Bijelom Polju, prenosi CdM.

Sumnja se da je V.V. vrijeđao članove svoje porodice, lomio i bacao stvari po kući, čime je ugrozio njihov duševni i tjelesni integritet. Takođe, tereti se da je sestru I.V. više puta udario šakama u predjelu lica, nakon čega je uzeo kuhinjski nož i krenuo prema njoj. U tome ga je, prema navodima tužilaštva, spriječila majka V.V.

Povrijeđena I.V. zadobila je tjelesne povrede koje su konstatovane u izvještaju ljekara Opšte bolnice u Bijelom Polju.

Nakon saslušanja osumnjičenog, dežurni državni tužilac donio je rješenje o njegovom zadržavanju do 72 sata, dok se preduzimaju dalje istražne radnje.