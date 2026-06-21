Teheran uložio zvaničan protest američkoj delegaciji, dok Trampovi saveznici poručuju da bi SAD mogle silom preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana dodatno su eskalirale tokom pregovora u Švajcarskoj, nakon što je iranska delegacija uložila zvaničan protest zbog novih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa i upozorila da je spremna da odgovori na svaki neprijateljski potez.

Prema navodima iranskih medija, delegacija Teherana burno je reagovala na Trampove izjave o mogućim novim vojnim udarima, zbog čega su pregovori privremeno prekinuti. Iako su pojedini izvori tvrdili da je iranska delegacija napustila sastanak, kasnije su diplomatski izvori naveli da razgovori nijesu završeni već samo pauzirani.

Iranska strana saopštila je da trenutno razmatra „odgovarajući odgovor“ na Trampove verbalne prijetnje, koje smatra kršenjem ranije postignutih dogovora o uzdržavanju od prijetnji i upotrebe sile.

Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohamed Bager Kalibaf poručio je da iranske oružane snage ostaju u punoj pripravnosti.

„Amerikancima je bolje da budu oprezni u svojim izjavama. Naše oružane snage spremne su da odgovore na drugačiji način“, upozorio je Kalibaf.

Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovio je da neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje.

„Dok god budem premijer Izraela, Iran neće dobiti nuklearno oružje“, poručio je Netanjahu.

Dodatne tenzije izazvala je i izjava republikanskog senatora Lindzija Grejama, jednog od najbližih Trampovih saveznika, koji je rekao da bi Sjedinjene Države mogle silom preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom ukoliko pregovori sa Iranom propadnu.

„Ako ovaj dogovor propadne, predsjednik Tramp će silom preuzeti Ormuski moreuz“, rekao je Grejam.

S druge strane, pakistanski premijer Šehbaz Šarif ocijenio je da iranska delegacija pregovorima pristupa „veoma direktno i dostojanstveno“, ističući da Teheran pokazuje iskrenu želju za deeskalacijom i mirom u regionu.

Pregovori između Vašingtona i Teherana smatraju se jednim od najvažnijih diplomatskih procesa na Bliskom istoku posljednjih godina, ali posljednji razvoj događaja pokazuje koliko je put do konačnog sporazuma i dalje neizvjestan.