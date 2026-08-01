Uroš Medić je za samo 30 sekundi savladao Danijela Rodrigeza na UFC Beogradu, ostavljajući publiku bez daha. Pogledajte spektakularnu borbu koja je riješena očas posla u korist Srbina.

Izvor: TV Arena sport

Sjajni srpski borac Uroš Medić obećao je da će "uspavati" protivnika Danijela Rodrigeza u prvoj rundi i to je i učinio. Za samo 30 sekundi poslao je na patos svog protivnika iz Sjedinjenih Američkih Država i zaslužio je ovacije cele "Beogradske arene" koja je skandirala Uroševo ime.

Bila je to kombinacija dva udarca - lijevi, pa desni kroše - koja su Rodrigeza poslala na patos, a onda mu nije bilo spasa. Novim udarcima dok je ležao, Rodrigez je morao da preda meč, odnosno sudija je prekinuo duel.

Pogledajte spektakularnu pobedu fantastičnog novosadskog borca na "UFC Belgrade":