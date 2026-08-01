Zbog nezgode saobraćaj na ovoj dionici puta je obustavljen, a formirane su duge kolone vozila.

Izvor: Uprava policije

Na putu Lipci–Grahovo danas u 14.38 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička vozila, prenosi Pobjeda.

U nezgodi su povrijeđene tri osobe, koje su ekipe Hitne pomoći iz Kotora i Herceg Novog prevezle u bolnicu u Risnu radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je uviđaj u toku.

Zbog nezgode saobraćaj na ovoj dionici puta je obustavljen, a formirane su duge kolone vozila.