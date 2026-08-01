U Hrvatskoj je, prema prvim informacijama, otac ubio svoju maloljetnu djecu nakon čega je zapalio kuću i izvršio samoubistvo.

Izvor: Emica Elvedji / Pixel Media / Profimedia

U mjestu Sveti Križ Začretje u Zagorju u Hrvatskoj dogodila se strašna tragedija kada je otac ubio svoje dvoje maloljetne djece nakon čega je zapalio kuću i izvršio samoubistvo, piše hrvatski "Indeks". Kako piše portal "Nezavisne", otac je prije zločina ostavio poruku na društvenoj mreži "Fejsbuk" u kojoj je najavio da želi da se osveti supruzi.

Zasad nije poznato šta se tačno dogodilo u porodičnoj kući i šta je tačan uzrok smrti njega i dvoje maloljetne djece.Djevojčica je imala 14, a dječak 17 godina.

"Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon zvaničnog uviđaja očekujemo zvaničnu informaciju kako bismo mogli da proglasimo dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je sve zajedno skrhalo", izjavio je predsjednik opštine Sveti Križ Začretje Marko Kos za "HRT".

Tijela su poslata na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti sve tri osobe. Istraga je u toku.