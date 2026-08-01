Poginule tri osobe u eksploziji kod kafića u Moskvi.

Izvor: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia

Večeras oko 20 časova po lokalnom vremenu dogodila se eksplozija blizu poznatog kafića u Moskvi u Ruskoj Federaciji i prema prvim informacijama, najmanje tri osobe su poginule, javlja "Skaj Njuz". Povređeno je najmanje 15 osoba.

Prema prvim informacijama policije, eksplozija se dogodila blizu poznatog kafića kod jednog od sedam solitera iz doba Staljina kod Trga Kudrinksaja. Povređeno je najmanje 15 osoba, svi imaju različite stepene povreda.

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Vidi opis Eksplozija kod poznatog kafića u Moskvi, ima mrtvih: Jake policijske snage sve blokirale (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kirill Zykov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kirill Zykov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zasad nije poznato šta je uzrok eksplozije i šta se tačno dogodilo. Istraga je u toku.