Poginule tri osobe u eksploziji kod kafića u Moskvi.
Večeras oko 20 časova po lokalnom vremenu dogodila se eksplozija blizu poznatog kafića u Moskvi u Ruskoj Federaciji i prema prvim informacijama, najmanje tri osobe su poginule, javlja "Skaj Njuz". Povređeno je najmanje 15 osoba.
Prema prvim informacijama policije, eksplozija se dogodila blizu poznatog kafića kod jednog od sedam solitera iz doba Staljina kod Trga Kudrinksaja. Povređeno je najmanje 15 osoba, svi imaju različite stepene povreda.
Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije u Moskvi
Eksplozija kod poznatog kafića u Moskvi, ima mrtvih: Jake policijske snage sve blokirale (Video)
Zasad nije poznato šta je uzrok eksplozije i šta se tačno dogodilo. Istraga je u toku.
BREAKING: Chaos erupts in the heart of Moscow after a powerful explosion ripped through a café on Kudrinskaya Square.— Artemko (@Artemko7777)August 1, 2026
According to preliminary reports from Russian media, 3 people have been killed and 7 others injured. The blast reportedly triggered a massive fire,…pic.twitter.com/2izGabNT0S