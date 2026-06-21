Američki potpredsjednik ocijenio sastanak istorijskim i istakao da su dvije strane u posljednjim satima ostvarile značajan pomak ka dogovoru

Izvor: Printscreen/Yotuube/TheEconomicTimes

Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana počeli su danas u Švajcarskoj, a američki potpredsjednik Džej Di Vens saopštio je da je u posljednjih nekoliko sati ostvaren značajan napredak.

"Već smo postigli veliki napredak u posljednjih nekoliko sati. Ovo je istorijski sastanak. Osim u posljednjih nekoliko mjeseci, nikada se ranije iransko i američko rukovodstvo nijesu sastali na tako visokom nivou", rekao je Vens.

On je naveo da se američki pregovarači u Švajcarskoj zalažu za diplomatsko rješenje i saradnju koja bi mogla doprinijeti stabilnosti Bliskog istoka.

"Vidimo budućnost u kojoj svi mogu zajedno da rade na promociji mira i prosperiteta za sve", poručio je američki potpredsjednik.

JD Vance:



What today really represents is the beginning of a technical negotiation that's not going to solve every disagreement, but is going to allow us to sit together as teams, for the first time really in history, to figure out what matters most to the respective parties, to…pic.twitter.com/xslMKq5CSd — Clash Report (@clashreport)June 21, 2026

Prema navodima katarskih posrednika, razgovori imaju za cilj da privremeni sporazum preraste u trajniji dogovor, iako su pregovori opterećeni brojnim izazovima. Među njima je i odluka Teherana da zadrži zatvoren Ormuski moreuz, što Iran povezuje sa, kako tvrdi, neuspjehom administracije američkog predsjednika Donalda Trampa da utiče na prekid sukoba u Libanu.

Američku delegaciju predvodi Vens, dok je na čelu iranske delegacije predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Prisustvo visokih zvaničnika iz energetskog i finansijskog sektora ukazuje da Iran posebnu pažnju posvećuje pitanju ukidanja sankcija.

Švajcarsko Ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su američka i iranska delegacija, zajedno sa posrednicima iz Katara i Pakistana, prisutne u luksuznom odmaralištu Birgenštok kod Lucerna, gdje se razgovori održavaju.

Uoči sastanka sa iranskim zvaničnicima, Vens je razgovarao sa pakistanskim posrednicima, ali je izbjegao da odgovori na pitanje novinara o izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu. Kako prenosi CNN, američki potpredsjednik nije davao zvanične izjave, već se kratko zahvalio pakistanskoj delegaciji na dolasku.