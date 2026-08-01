U Kotoru je počeo 24. Internacionalni ljetnji kotorski karneval, jedna od najprepoznatljivijih ljetnjih manifestacija koja će do 1. avgusta okupiti brojne karnevalske grupe, goste i posjetioce iz zemlje i inostranstva.

Izvor: MONDO

Manifestacija je otvorena tradicionalnim defileom Gradske muzike Kotor i kotorskih mažoretki kroz gradske ulice, nakon čega je na glavnom gradskom trgu upriličen zabavni program uz nastup klape Kumpanji sa Korčule i DJ Aleksandra Mandića – Mandozice.

Tokom trodnevnog programa organizatori su pripremili bogat sadržaj. U petak veče publici će se predstaviti italijanska grupa Terraross, dok će završnica karnevala biti održana u subotu, 1. avgusta, kada će centralnim gradskim ulicama proći velika karnevalska povorka na relaciji od Ljetnjeg bazena do Starog grada.

Karnevalska noć biće nastavljena uz nastupe ansambla Toć i grupe Cubalcanica, koji će zatvoriti ovogodišnje izdanje manifestacije.

Organizator 24. Internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala je Udruženje „Fešta“, uz podršku Opštine Kotor i Turističke organizacije Kotor. Očekuje se učešće brojnih karnevalskih grupa i nekoliko hiljada posjetilaca, koji će i ove godine Kotor pretvoriti u grad muzike, plesa i maski.