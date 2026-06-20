Donald Tramp kritikovao Đorđu Meloni zbog, kako je naveo, političkog oportunizma i nedostatka podrške SAD tokom sukoba sa Iranom.

Izvor: X/printscreen/@realDailyWire

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je putem svoje društvene mreže kritikovao italijansku premijerku Đorđu Meloni, optuživši je za politički oportunizam i podsjećajući na nedostatak podrške Rima tokom sukoba sa Iranom.

Tramp je u svojoj objavi ponovo naveo da je Meloni tokom samita G7 u Francuskoj više puta insistirala na zajedničkoj fotografiji, što je on protumačio kao pokušaj italijanske premijerke da popravi svoj narušeni politički rejting u domovini.

Prema njegovim riječima, pad popularnosti Đorđe Meloni rezultat je njene ranije odluke da ne podrži akcije Sjedinjenih Američkih Država usmjerene na sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje.

"Italijanska premijerka Đorđa Meloni je iznova i iznova tražila da se fotografiše sa mnom tokom sastanka G7 u Francuskoj. Ona loše stoji u Italiji sa svojim nivoom popularnosti, vjerovatno zato što je odbila Sjedinjene Američke Države - zemlju koja istinski voli i štiti Italiju - kada je riječ o uskraćivanju Iranu da nabavi ili razvije nuklearno oružje (ali to je učinio i NATO, kada smo kod toga!)", naveo je Tramp.

Tramp je posebno istakao da Italija tada nije dozvolila američkim snagama korišćenje svojih vojnih pista, što je opisao kao "veliku logističku neprijatnost", podsjećajući na obimna finansijska sredstva koja SAD izdvajaju za odbranu NATO saveznika.

"Nije nam dozvolila čak ni da koristimo italijanske piste ili poletno-sletne staze, što je predstavljalo veliku logističku neprijatnost, i to uprkos činjenici da SAD izdvajaju stotine milijardi dolara godišnje kako bi zaštitile Italiju i druge takozvane saveznike iz NATO-a. Sada, nakon što su Sjedinjene Države vojno porazile Iran, ona želi da ponovo budemo prijatelji kako bi podigla svoj rejting. Ne, hvala!!!", poručio je.

Italian Prime Minister Gigiorgia Meloni asked, over and over, for a picture with me during the G-7 meeting in France. She is doing poorly in Italy with her level of popularity, possibly because she turned down the United States of America, a Country that truly loves and protects…pic.twitter.com/58uCXdyMVc — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX)June 20, 2026

Zvanični Rim se za sada nije oglasio povodom ovih komentara.

Podsjetimo, Tramp je uputio uvrede Fridrihu Mercu, Emanuelu Makronu pa čak i rimskom papi, dok je vlada u Rimu ocenila da je posebno tešku uvredu uputio premijerki Đorđi Meloni zbog čega je otkazana poseta šefa italijanske diplomatije Antonija Tajanija Vašingtonu.

Francuski list "Mond" navodi odgovor Meloni da je zaprepašćena Trampovom izjavom, za koju kaže da je potpuno izmišljena.

"Ni Italija, ni ja nikoga ne preklinjemo", rekla je Meloni.

Ona je dodala da ne razumije zašto se predsjednik SAD tako ponaša prema sopstvenim saveznicima, a "samo je za žaljenje da se on ne ponaša tako i prema vođama neprijatelja Zapada i Amerike, prema kojima je vrlo uviđajan".

(MONDO)