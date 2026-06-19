Tramp navodno pokazao promjenu u stavu prema ratu u Ukrajini zbog čega postoji mogućnost pregovora o prekidu vatre.

Izvor: Kurir/Youtube/Donald J Trump/60 Minutes

Američki predsjednik Donald Tramp je navodno pokazao promjenu u stavu prema ratu u Ukrajini tokom nedavne posjete Francuskoj u kojoj je i zvanično potpisao Memorandum o razumijevanju za kraj rata na Bliskom istoku sa Iranom , saznaje britanski "Economist" od pouzdanih anonimnih izvora. Postoji mogućnost uspostavljanja prekida vatre između Rusije i Ukrajine.

Ukoliko bi se zaista dogodio prekid vatre, ograničila bi se zona "neprijateljstva" u reonu od 50 do 70 kilometara sa obije strane linije fronta. Nakon toga bi uslijedio sporazum koji bi bio proširen i obuhvatio bi više odredbi ako bi se prekid vatre poštovao.

Vidi opis Ovo je predlog primirja u Ukrajini: Tramp promijenio "ploču", sve je u njegovim rukama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Tramp je navodno blago promijenio svoj stav prema ratu u Ukrajini nakon uspjeha u pregovorima sa Iranom. Danas je trebalo da otpočnu pregovori o primjeni i poštovanu potpisanog Memoranduma o razumijevanju, ali je to odloženo iako je mir na snazi.

Kako dalje navodi pomenuti britanski list, Ukrajina je obnovila nezvanični vid kontakta i komunikacije sa Rusijom. Ukoliko bi se zaista dogodilo da se sklopi neki vid sporazuma između Ukrajine i Rusije, to bi pomoglo Trampu u međuizborima koji su zakazani za kasnu jesen.