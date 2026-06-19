Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države nemaju definisan rok za djelovanje prema Kubi te da je moguća operacija po uzoru na onu sprovedenu u Venecueli.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je moguća operacija na Kubi po uzoru na onu koja je ranije sprovedena u Venecueli.

"Sjedinjene Države nemaju čvrst rok za akciju u vezi sa Kubom. Imamo fleksibilan vremenski okvir", rekao je Tramp.

Govoreći o potencijalnim aktivnostima američke administracije, Tramp je istakao da su Kuba i Venecuela znatno bliže Sjedinjenim Državama nego Iran.

"Ako pogledate Iran, to je veoma dug let. Venecuela je relativno blizu, a Kuba je na samo korak odavde", naveo je američki predsjednik.

Tramp je ranije izjavio da će Sjedinjene Države napraviti "kratku stanicu" na Kubi na putu iz Irana.

Podsjećamo, Sjedinjene Države su 3. januara u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Njih dvoje su potom sprovedeni u Njujork, gdje im se sudi po optužnici za krijumčarenje narkotika.