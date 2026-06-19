Tramp otkrio da je on ubijedio Izrael da pristanu na prekid vatre sa Hezbolahom.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se o prekidu vatre Izraela i Hezbolaha koje je stupilo na snagu danas po lokalnom vremenu. Tramp je izjavio danas u razgovoru za "NBC News" da je on ubijedio Izrael da pristanu da prekid vatre sa Hezbolaho s obzirom da je rat na Bliskom istoku i formalno završen, prenosi "Skaj Njuz".

"Morate da se smirite i da koristite svoju glavu", naveo je američki predsjednik.

Zasad nije poznato da li je Tramp direktno razgovarao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Nije precizirao na koga je mislio pod tim, a ni izraelska strana se o tome nije oglašavala.