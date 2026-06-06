U pucnjavi kod Hebrona ranjeni i roditelji djeteta, vojska tvrdi da su civili greškom pogođeni

Izvor: Profimedia

Sedmomjesečna palestinska beba poginula je, dok su njeni roditelji ranjeni u incidentu koji se dogodio u oblasti Tel Rumeida, južno od Hebrona na okupiranoj Zapadnoj obali, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.

Kako navode palestinske vlasti, stradala je Sama Fahd Abu Hajkala, koja je preminula na licu mjesta. Njeni roditelji zadobili su prostrelne rane i nalaze se van životne opasnosti.

Prema riječima bake stradale bebe, porodica se automobilom kretala u blizini kontrolnog punkta 17 kada su uočili izraelska vojna vozila i vojnike, nakon čega su zaustavili vozilo.

„Mislili smo da se radi o upozoravajućim hicima. Međutim, jedan metak pogodio je bebu, prošao kroz njeno lice i glavu, a zatim ranio njenu majku u obraz. Metak je okrznuo i oca“, kazala je ona.

Izraelska vojska saopštila je da su vojnici tokom operacije u području Hebrona primijetili vozilo koje se velikom brzinom kretalo prema njima, nakon čega je jedan vojnik ispalio nekoliko hitaca.

U saopštenju se navodi da su tri Palestinca ranjena i prebačena na liječenje.

Preliminarna istraga izraelske vojske pokazala je da su pogođene osobe bili civili koji nijesu bili uključeni ni u kakve aktivnosti koje bi predstavljale prijetnju, te je najavljeno da će slučaj biti detaljno ispitan i proslijeđen nadležnim organima.

Tel Rumeida, dio Hebrona u kojem izraelski doseljenici žive pod snažnom vojnom zaštitom među palestinskim stanovništvom, godinama se smatra jednim od najosjetljivijih područja na Zapadnoj obali.

Prema podacima Evropske unije iz 2024. godine, više od 700.000 izraelskih doseljenika živi u Istočnom Jerusalimu i na Zapadnoj obali, gdje živi i više od tri miliona Palestinaca.