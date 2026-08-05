Budvanin Đ.D. (42) zadobio je lakše tjelesne povrede kada je sinoć 35 minuta iza ponoći na raskrsnici za Vrela na magistralnom putu Cetinje – Budva, udario u kravu, prenosi Radio Cetinje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Životinja je uginula na licu mjesta, a na automobilu Porše Kajen (BD BM 873) pričinjena je velika materijalna šteta.

Sinoćnji udes je još jedan u nizu koji se dogodio na potezu Brajići – Vrela kada su se u pet slučajeva u posljednjih godinu ipo vozači sudarali sa lutajućom stokom, piše Radio Cetinje.

Predstavnici mjesnih zajednica Konak, Sveti Stefan, Ljubotinjsko – Građanska i Reževići podnijeli su pritužbu zbog višegodišnjeg problema nekontrolisanog kretanja stoke na području Cetinja i Budve, i tvrdili da životinje bez nadzora zalaze na javne puteve, privatna imanja i naseljena mjesta, pričinjavajući materijalnu štetu i ugrožavajući bezbjednost saobraćaja.

Sredinom juna ove godine Zaštitinik ljudskih prava i sloboda je o pomenutom slučaju u nizu zaključaka i preporuka ocjenio da u „konkretnom slučaju nije u dovoljnoj mjeri obezbijeđen djelotvoran, koordinisan i pravovremen institucionalni odgovor na dugogodišnji i ponavljajući problem, te da nadležni organi nijesu u potpunosti ostvarili standarde djelotvorne zaštite prava građana koji proizilaze iz načela dobre uprave i pozitivnih obaveza države prema članu 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Iz Prijestonice Cetinje je ovim povodom, između ostalog saopšteno da „imajući u vidu složenost samog problema, Prijestonica Cetinje je svjesna činjenice da puna implementacija navedenih preporuka zahtijeva dodatno angažovanje ljudskih i materijalnih resursa, s obzirom na to da pomenute intervencije zahtijevaju specifična znanja, iskustvo i posebne vještine, koje u postojećim kapacitetima komunalnih službi nijesu u dovoljnoj mjeri zastupljene.

“Napominjemo da navedeni izazov nije karakterističan isključivo za Prijestonicu Cetinje, već predstavlja problem sa kojim se suočavaju i druge jedinice lokalne samouprave u Crnoj Gori, uključujući primorske opštine”, zaključuje se.