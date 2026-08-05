logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jovana Jeremić piše priručnik kako osvojiti muškarca: "Zaboravite neupotrebljive savjete žena očajnica"

Jovana Jeremić piše priručnik kako osvojiti muškarca: "Zaboravite neupotrebljive savjete žena očajnica"

Autor Ana Živančević
0

Jovana Jeremić najavila je pisanje priručnika o muško-ženskim odnosima.

Jovana Jeremić piše priručnik kako osvojiti muškarca Izvor: Instagram/printscreen/jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić poznata je po britkom jeziku, a svojevremeno je progovorila i o muško- ženskim odnosima, te iznenadila mnoge kada je najavila da će napisati knjigu o ovoj temi.

Jovana Jeremić najavila je da će napisati priručnik o tome kakva žena je potrebna muškarcima.

Pogledajte Jovanine fotografije:

"Obrazovanje i znanje su moć. Posebno za ženu. Žena mora da rasvesti svoj um i da shvati da bez samostalnosti, znanja, svog novca i svog ličnog statusa nikada neće imati budućnost, sreću, ljubav i poštovanje ni partnera, ni okoline. Onoliko koliko uložite u svoj um, toliko ideje i dobijete. Ideja i informacija vladaju planetom", napisala je Jovana i dodala:

"A što se muškaraca tiče, jednog dana ću napisati knjigu o njima... Ali ne onu neupotrebljivu u praksi koju pišu žene očajnice, već pravu knjigu - priručnik za muškarce koja daje rezultate u praksi. Zapamtite: 'Muškarcu ne treba žena koja ne može bez njega. Muškarcu treba žena bez koje on ne može'. Do sledeće objave profesorka čita (sprema ručak).

Jovana sprema svadbu na Svetom Stefanu

Voditeljka Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" svom partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru. Pripreme za ovaj važan dan već uveliko traju, a detalji svadbe polako isplivavaju u javnost.

U nastavku pročitajte detalje svadbe Jovane Jeremić: Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe: 2 vjenčanja, 3 vjenčanice i odijelo, a ne udaje se u bijelom

Pogledajte fotografije Jovane i Tigra:

Na pitanje da li je istina da se udaje, Jovana je jasno i glasno potvrdila: 'Tačno je! Pravićemo zapravo dvije svadbe, jedna će biti u Crnoj Gori, jer je moj izabranik odatle pa je logično, a druga će biti u Beogradu", priča nam Jovana.

"Ja nikada nisam imala crkveno vjenčanje, a to će ovog puta biti pod Ostrogom. Na Svetom Stefanu će se organizovati svadbeno slavlje, u veoma uskom krugu ljudi, kao što je i Đoković uradio. Biće to prava minijaturna, elitistička svadba, jer ja imam uzak krug prijatelja. Pravim svadbu za svoju dušu, a ne za opštenarodne mase. Biće svakako mega-moćno i biće prisutni samo pravi ljudi", objašnjava.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ