Jovana Jeremić piše priručnik kako osvojiti muškarca: "Zaboravite neupotrebljive savjete žena očajnica"

Jovana Jeremić najavila je pisanje priručnika o muško-ženskim odnosima.

Izvor: Instagram/printscreen/jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić poznata je po britkom jeziku, a svojevremeno je progovorila i o muško- ženskim odnosima, te iznenadila mnoge kada je najavila da će napisati knjigu o ovoj temi.

Jovana Jeremić najavila je da će napisati priručnik o tome kakva žena je potrebna muškarcima.

Pogledajte Jovanine fotografije:

"Obrazovanje i znanje su moć. Posebno za ženu. Žena mora da rasvesti svoj um i da shvati da bez samostalnosti, znanja, svog novca i svog ličnog statusa nikada neće imati budućnost, sreću, ljubav i poštovanje ni partnera, ni okoline. Onoliko koliko uložite u svoj um, toliko ideje i dobijete. Ideja i informacija vladaju planetom", napisala je Jovana i dodala:

"A što se muškaraca tiče, jednog dana ću napisati knjigu o njima... Ali ne onu neupotrebljivu u praksi koju pišu žene očajnice, već pravu knjigu - priručnik za muškarce koja daje rezultate u praksi. Zapamtite: 'Muškarcu ne treba žena koja ne može bez njega. Muškarcu treba žena bez koje on ne može'. Do sledeće objave profesorka čita (sprema ručak).

Jovana sprema svadbu na Svetom Stefanu

Voditeljka Jovana Jeremić uskoro će izgovoriti sudbonosno "da" svom partneru, bokseru Milošu Stojanoviću Tigru. Pripreme za ovaj važan dan već uveliko traju, a detalji svadbe polako isplivavaju u javnost.

U nastavku pročitajte detalje svadbe Jovane Jeremić: Jovana Jeremić nam otkriva detalje svadbe: 2 vjenčanja, 3 vjenčanice i odijelo, a ne udaje se u bijelom

Pogledajte fotografije Jovane i Tigra:

Na pitanje da li je istina da se udaje, Jovana je jasno i glasno potvrdila: 'Tačno je! Pravićemo zapravo dvije svadbe, jedna će biti u Crnoj Gori, jer je moj izabranik odatle pa je logično, a druga će biti u Beogradu", priča nam Jovana.

"Ja nikada nisam imala crkveno vjenčanje, a to će ovog puta biti pod Ostrogom. Na Svetom Stefanu će se organizovati svadbeno slavlje, u veoma uskom krugu ljudi, kao što je i Đoković uradio. Biće to prava minijaturna, elitistička svadba, jer ja imam uzak krug prijatelja. Pravim svadbu za svoju dušu, a ne za opštenarodne mase. Biće svakako mega-moćno i biće prisutni samo pravi ljudi", objašnjava.