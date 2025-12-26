Rezervista izraelske vojske je na Zapadnoj obali vozilom udario Palestinca koji se molio pored puta, vojska ga je otpustila.

Izvor: X/@haaretznewsvid/Printscreen

Rezervista izraelske vojske vozilom se zaletio na Palestinca koji se molio pored puta na okupiranoj Zapadnoj obali, nakon što je prethodno na tom području ispalio nekoliko hitaca iz oružja, saopštila je izraelska vojska.

"Primljeni su snimci koji prikazuju naoružanu osobu kako pregazi palestinskog pojedinca", navela je vojska u saopštenju, dodajući da je riječ o rezervisti koji je potom otpušten iz vojske.

Rezervista je postupao "uz ozbiljno prekoračenje ovlašćenja", a oružje mu je zaplijenjeno, saopštila je vojska. Izraelski mediji navode da se muškarac nalazi u kućnom pritvoru. Izraelska policija nije odmah odgovorila na zahtjev agencije Rojters za komentar.

Palestinac je prebačen u bolnicu na pregled, ali nije teže povrijeđen i sada se nalazi kod kuće. Video-snimak, koji je emitovala palestinska televizija, a čiju je autentičnost potvrdio Rojters, prikazuje naoružanog muškarca u civilnoj odjeći kako terenskim vozilom udara u muškarca dok se moli pored puta.

Upozoravamo vas da snimak može biti uznemirujuć.

חייל מילואים דורס מתפלל בצד הדרך בדיר ג׳ריר שבגדה המערבית

(שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים)pic.twitter.com/6GmLBlI81Z — הארץ חדשות (@haaretznewsvid)December 25, 2025

Prema podacima Ujedinjenih nacija, ove godine zabilježen je rekordan broj napada izraelskih civila na Palestince na Zapadnoj obali, više od 750. Više od hiljadu Palestinaca ubijeno je na Zapadnoj obali između 7. oktobra 2023. i 17. oktobra 2025. godine, uglavnom u operacijama bezbjednosnih snaga, ali i usljed nasilja izraelskih naseljenika, navodi UN.

U istom periodu u palestinskim napadima poginulo je 57 Izraelaca. Palestinski napadač je u petak ubio dvije osobe na sjeveru Izraela, saopštila je policija.