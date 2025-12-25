Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan obratio se javnosti, i tom prilikom govorio o Gazi, Izraelu i regionalnim pomorskim sporovima, odbacujući izraelske poteze i izjave premijera Benjamina Netanjahua.

Izvor: Printscreen

Ukazao je na više od 70.000 palestinskih smrtnih slučajeva, kontinuiranu blokadu humanitarne pomoći i potvrdio čvrst stav Ankare u istočnom Mediteranu.

Erdogan je predstavio jedinstven i dosljedan stav Turske o Gazi, Izraelu i pomorskim pitanjima u regionu, opisujući ga kao čvrst, ali odmjeren.

U javnom obraćanju, naglasio je da nema promjene politike, rekavši da sporazumi, potpisi ili političke poruke "neće promijeniti naš kurs". Njegove izjave su kombinovale spoljnopolitičku diplomatiju sa jasnom moralnom procjenom, predstavljajući Ankaru kao aktera koji ne odustaje od svojih prava, ali ne pribjegava ishitrenim potezima.

Naglasio je da se turski pristup dosljedno primjenjuje na sva otvorena pitanja.

"Bilo da je u istočnom Mediteranu, Egeju ili bilo gdje drugo", rekao je Erdogan, Turska neće prisvojiti ono što joj ne pripada, ali neće dozvoliti ni da joj se oduzmu legitimna prava. Navođenje ovih oblasti ukazuje na to da Ankara regionalne sporove vidi kao povezanu cjelinu, a ne kao izolovane incidente.

Izvor: Kurir / EMIN SANSAR / AFP / PROFIMEDIA

Najoštrija poruka upućena je izraelskom političkom rukovodstvu. Bez navođenja imena, Erdogan je rekao da oni koji su "odgovorni za krv više od 70.000 Palestinaca nemaju moralni legitimitet u našim očima", dodajući da njihove provokacije nisu ništa drugo do prazna buka.

Pominjanje broja žrtava korišćeno je kao osnova za moralni argument, a ne za vojnu procjenu, čime je Gaza predstavljena prvenstveno kao humanitarno i etičko, a ne čisto bezbjednosno pitanje.

Istovremeno, naglasio je da Turska "i danas stoji na strani mira i razuma", jasno razlikujući uzdržanost od pomirenja.

"To ne znači da prihvatamo nepravdu ili da ćutimo pred ugnjetavanjem. Nikada", rekao je Erdogan.

Centralni dio njegovog obraćanja bio je posvećen humanitarnoj situaciji u Gazi. Erdogan je podsjetio da je, prema sporazumu, trebalo da ulazi 600 kamiona sa humanitarnom pomoći dnevno, ali da Izrael nije ispunio ovu obavezu, "uporno ometajući isporuku pomoći uz neosnovane izgovore". Istakao je da patnja civilnog stanovništva traje uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 11. oktobra, dok su čitava stambena područja svedena na ruševine.

Posebno je naglasio uticaj vremenskih uslova, govoreći o obilnim kišama, poplavljenim šatorima i bebama i djeci koji pate od hipotermije. Ove scene, rekao je, najbolji su dokaz da svako kašnjenje u isporuci pomoći ima direktne i tragične posljedice po civile.

Erdogan je podsjetio da je Turska istorijski bila utočište za ugnjetavane, "bez obzira na vjeru, jezik ili porijeklo".

Pomenuo je Jevreje koji su bježali od inkvizicije i nacističkog progona, kao i druge narode koje je Turska štitila na Kavkazu, Balkanu, u Africi i Aziji.

"To je bilo tačno u prošlosti, tačno je danas i nikada se neće promijeniti", rekao je.

Zaključujući svoj govor o Gazi, Erdogan je rekao: "Kao Turska, nećemo se pokoriti, nećemo ćutati i nećemo zaboraviti. Nikada nećemo ostaviti Gazu na miru".