Eparhija budimljansko-nikšićka SPC izrazila je "iskrenu blagodarnost" predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, na njegovoj "kontinuiranoj pažnji, brizi i dubokom razumijevanju složenih istorijskih i savremenih prilika" u kojima, kako su kazali, djeluje SPC u Crnoj Gori.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Njegovo javno ukazivanje na važnost očuvanja crkvenog jedinstva svjedoči o visokoj odgovornosti prema duhovnom identitetu našeg naroda. Prepoznavanje i pravovremeno imenovanje svih izazova i opasnih ideja sa kojima se Crkva suočavala u prošlosti, jasan je putokaz i potvrda da su duhovni pastiri, na čelu sa blaženopočivšim patrijarhom srpskim g.Irinejem i tadašnjim arhijerejima, na vrijeme i mudro zaštitili integritet i jedinstvo naše pomjesne Crkve", piše u saopštenju na sajtu eparhije, piše Vijesti.

Posebno su istakli "značaj njegovog tumačenja svenarodnog litijskog pokreta iz 2020. godine".

"Naglašavanje činjenice da su litije bile odlučujući bedem protiv pokušaja fragmentacije i brisanja srpskog imena iz bića Crkve u Crnoj Gori, predstavlja izuzetan doprinos očuvanju istorijske istine. Ovakve jasne poruke donose prijeko potrebnu svjetlost, otklanjaju sve potencijalne konfuzije u javnosti i unose mir među vjerni svetosavski narod koji je poveo litije. Prepoznavši živu vjeru i odlučnost svoga stada, jerarhija Srpske Pravoslavne Crkve se sa pastirskom ljubavlju priključila svome narodu, te su episkopat, sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod, u savršenoj svetoj sabornosti, zajednički iznijeli ovaj istorijski krst i pobjedu", dodaju.

Kažu da je "misija državnog rukovodstva Srbije, usmjerena na napredak, razvoj i zaštitu prava Srba gdje god oni živjeli", prepoznata kao "istinski blagoslov i snažan oslonac". Konstruktivna saradnja, poštovanje crkvenog poretka i zajednički rad na "snaženju narodnog bića donose trajno dobro i državi i Crkvi", poručuju iz eparhije.

Ističu da saopštenja i analize koji dolaze sa najviše državne adrese u Beogradu ne doživljavaju kao političko miješanje, već kao "bratsku brigu i državnički odgovorno jačanje svijesti o zajedničkoj odgovornosti pred istorijom".

"Upravo zahvaljujući takvoj sinergiji i duhovnom otporu prema anticrkvenim politikama bivšeg crnogorskog režima, uspješno je odbranjena crkvena imovina, potpisan Temeljni ugovor i u potpunosti sačuvano organizaciono i duhovno jedinstvo Srpske Pravoslavne Crkve. Upućujemo molitve Gospodu za zdravlje, dug život i uspjeh u radu predsjednika Republike Srbije g.Aleksandra Vučića, blagodareći na svakoj riječi podrške koja doprinosi snaženju Srpske Pravoslavne Crkve, za čije se jedinstvo i slavu srpski narod u Crnoj Gori kroz svu istoriju nesebično žrtvovao", piše u saopštenju.