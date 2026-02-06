Upozorenje na moguće kršenje međunarodnog prava i saučesništvo u ratnim zločinima

Izvor: MONDO/ MILICA MRVLJEVIĆ

Ambasada Palestine u Crnoj Gori saopštila je da najoštrije osuđuje kontinuiranu saradnju između Ministarstva odbrane Crne Gore i izraelske vojske i njene vojne industrije, upozoravajući da takva saradnja može dovesti do kršenja međunarodnog prava.

U saopštenju se navodi da se međunarodni pravosudni sistem „vrlo jasno oglasio“ povodom, kako ističu, širokog raspona i neviđenih razmjera zločina koje je Izrael, kao okupaciona sila, počinio nad palestinskim narodom na okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući Istočni Jerusalim.

„Rješavajući ovu ozbiljnu krizu, Međunarodni sud pravde izdao je naredbe o privremenim mjerama i naglasio obavezu država članica da spriječe genocid, da ne budu saučesnice i da poštuju i osiguraju poštovanje međunarodnog prava“, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, u još direktnijem koraku, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera i ministra odbrane.

„Ignorisanje kontinuiranog genocida, ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i ilegalne, kolonijalne vojne okupacije Palestine ne može se opravdati“, poručuju iz Ambasade Palestine.

Prema njihovim navodima, tokom dvije godine izraelske vojne okupacije ubijeno je više od 72.910 Palestinaca, među kojima je najmanje 18.590 djece i 12.400 žena, dok se više od 10.000 Palestinaca i dalje vodi kao nestalo, zatrpano pod ruševinama ili sahranjeno u masovnim grobnicama.

U saopštenju se upozorava da insistiranje na razvoju vojnog partnerstva sa Izraelom može dovesti Crnu Goru u rizik da prekrši svoje međunarodne obaveze.

„Prema Ženevskim konvencijama, Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Rimskom statutu i Ugovoru o trgovini oružjem, saradnja s izraelskom vojskom, uključujući trgovinu oružjem, može predstavljati saučesništvo u međunarodnim zločinima ili neispunjavanje obaveze države da spriječi teška kršenja međunarodnog prava“, naglašavaju.

Kako navode, nekoliko država Evropske unije već je obustavilo vojnu saradnju s izraelskim režimom.

„Izrael, kao okupaciona sila, otvoreno sprovodi etničko čišćenje palestinskog naroda, sistematski uništavajući mogućnost postizanja pravednog i trajnog mira zasnovanog na rješenju o dvije države, u skladu sa međunarodnim pravom“, ističe se u saopštenju.

Ambasada Palestine zaključuje da međunarodna zajednica ima kolektivnu odgovornost da izraelsku vladu pozove na odgovornost i izvrši pritisak kako bi se u potpunosti pridržavala svojih međunarodnih obaveza.

U tom duhu, ali i u duhu tradicionalno prijateljskih odnosa između Palestine i Crne Gore, koji se zasnivaju na međusobnom poštovanju i međunarodnim pravnim i moralnim principima, Ambasada Palestine pozvala je Vladu Crne Gore da prekine vojnu saradnju sa Izraelom i da podrži sve napore usmjerene ka okončanju, kako navode, ilegalne okupacije palestinske teritorije.