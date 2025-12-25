Izraelska policija prekinula je božićnu proslavu u Haifi i uhapsila Palestinca obučenog kao Djeda Mraz, što je izazvalo optužbe organizacija za ljudska prava zbog prekomjerne upotrebe sile.

Izvor: X/@AbujomaaGaza/Printscreen

Izraelska policija prekinula je božićnu proslavu u Haifi i uhapsila Palestinca obučenog u kostim Djeda Mraza, saopštila je organizacija za građanska prava. Pored njega, privedeni su i di-džej i ulični prodavac, a policija je zaplijenila opremu, piše The Guardian.

Na snimcima incidenta vidi se kako policajci obaraju muškarce na tlo i stavljaju im lisice pred okupljenima. Iz izraelske policije navode da se muškarac obučen kao Deda Mraz opirao hapšenju i napao policajca. S druge strane, Centar Mosava, organizacija za ljudska prava koja se bori za prava palestinskih građana Izraela, optužio je policiju za prekomjernu upotrebu sile i naveo da je racija u muzičkoj dvorani sprovedena bez sudskog naloga.

Do hapšenja u Haifi dolazi u vrijeme kada Palestinci obilježavaju Božić širom okupirane Zapadne obale i Gaze, suočeni sa stalnim ograničenjima koje nameću izraelske snage. U Vitlejemu su ove godine prvi put od početka rata u Gazi održane božićne proslave.

U ulicama Isusovog rodnog grada odjekivale su koračnice. Vjernici su prisustvovali misi u Crkvi Hristovog rođenja, dok su djeca pjevala božićne pjesme u praznično osvetljenom gradu. I u ratom razorenoj Gazi, gdje je stradalo više od 70.000 ljudi, a veliki dio infrastrukture uništen, mala hrišćanska zajednica obilježila je prvi Božić od početka krhkog primirja.

Uprkos praznicima, napetosti se nastavljaju. Prema palestinskoj novinskoj agenciji WAFA, izraelski doseljenici čupali su masline u gradu Turmus Aja, u blizini Ramale, dok su izraelski vojnici upadali u domove i zapljenjivali vozila u okolini Hebrona.

Oglasio se i papa

U porastu su i napadi na hrišćane. Izvještaj iz marta zabilježio je 32 napada na crkvenu imovinu i 45 fizičkih napada na hrišćane. Na tešku situaciju osvrnuo se i papa Lav u svom prvom božićnom obraćanju, osudivši teške humanitarne uslove u Gazi, gdje stotine hiljada ljudi žive u šatorima i neadekvatnim skloništima, izloženi hladnoći i kiši.

Papa je povukao paralelu sa pričom o Isusovom rođenju u štali, rekavši da to pokazuje kako je Bog "postavio svoj krhki šator" među ljudima svijeta. "Kako onda da ne mislimo na šatore u Gazi, nedjeljama izložene kiši, vjetru i hladnoći", rekao je papa, izrazivši žaljenje zbog "nemoćnog stanovništva, iskušanog tolikim ratovima".